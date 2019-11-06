Ирина Никонович из многодетной семьи — 1000-ый ребёнок в Солигорском районе.

Сколькими детьми пополнился наш район с начала года? Не поверите, но 18 октября отделом ЗАГС Солигорского района был зарегистрирован 1000-й ребенок. Это по статистике всех рожденных в 2019 году в Солигорске. Тысячным новорожденным стала девочка из многодетной семьи, назвали Ирина.А в семье своих родителей Александра и Валентины Никоновичей, малышка 11ый по счету ребёнок. Теперь в семье 6 девочек и 5 мальчиков.