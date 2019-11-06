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Ирина Никонович из многодетной семьи — 1000-ый ребёнок в Солигорском районе.
07.11.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
20 октября 2019 10:01 3534
Ирина Никонович из многодетной семьи - 1000-ый ребёнок в Солигорском районе.
Сколькими детьми пополнился наш район с начала года? Не поверите, но 18 октября отделом ЗАГС Солигорского района был зарегистрирован 1000-й ребенок. Это по статистике всех рожденных в 2019 году в Солигорске. Тысячным новорожденным стала девочка из многодетной семьи, назвали Ирина.А в семье своих родителей Александра и Валентины Никоновичей, малышка 11ый по счету ребёнок. Теперь в семье 6 девочек и 5 мальчиков.
Сотрудники отдела ЗАГС Солигорского райисполкома не могли пройти мимо такого юбилейного события. В торжественной обстановке родителям вручили памятный адрес, а также подарок — набор детской посуды.
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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20 октября 2019 10:01 3534 Ирина Никонович из многодетной семьи - 1000-ый ребёнок...
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