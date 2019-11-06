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На избирательном пикете кандидат в депутаты побрил половину головы

07.11.2019 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в депутаты от "Молодежного блока" Алексей Лазарев побрил половину головы прямо во время избирательного пикета.

Это произошло 7 ноября в Минске. Лазарев выступает против "закона о отсрочках", по которому молодые люди имеют только одну отсрочку от армии на получение образования, передает "Еврорадио".

Роль "военкома", который "забривает" парня в армию, исполнил Павел Виноградов, бывший политзаключенный, который иногда делает прически общественным активистам в своем домашнем барбершопе "15 суток".

Также во время этого пикета ребята решили покрасить траву в зеленый цвет. Они считают, что забирать в армию потенциальных аспирантов — это всё равно, что топить печку деньгами. Кампания Лазарева проходит под хэштегом #учёбаважнее.
 
Теги: Минск
 
 
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Кандидат в депутаты от "Молодежного блока" Алексей Лазарев побрил половину головы прямо во время избирательного пикета.
 
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