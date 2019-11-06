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В Смоленске по ДНК нашли останки любимого генерала Наполеона

07.11.2019 18:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ДНК-анализ подтвердил, что найденные в Смоленске останки действительно принадлежат ближайшему соратнику Наполеона, погибшему в России в 1812 году.

В июле археологи обнаружили одноногий скелет, долгое время находившийся под танцплощадкой в местном парке.

Проведенная во Франции генетическая экспертиза подтвердил, что это кости Шарля-Этьена Гюдена. Генерал Гюден участвовал в русской кампании 1812 года. Ему было 44 года, когда его ранило пушечным ядром во время Смоленского сражения, сообщает ВВС.

Его перевезли в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Генералу ампутировали ногу, но он скончался три дня спустя от гангрены. Сердце генерала вынули и похоронили во Франции.

Скелет знаменитого военачальника обнаружили в июле в деревянном гробу. Группа археологов из Франции и России проводила раскопки в парке на месте построенной в советское время танцплощадки, от которой теперь остался только фундамент.

Российские власти сообщили, что будут готовы передать останки Гюдена Франции, если такой запрос поступит, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


"Если французская сторона обозначит свои намерения, заинтересованность на этот счет, то, конечно, мы будем готовы оказать всяческое содействие", - сказал он.

Генерал Гюден во время русской кампании 1812 участвовал в Смоленском сражении. В ходе сражения при Валутиной Горе 19 августа присоединился к ведущему бой корпусу маршала Нея. Одним из первых выстрелов, сделанных из русских орудий, ему оторвало левую ногу. Гюден был эвакуирован в Смоленск, но там вскоре умер. По словам Наполеона, Гюден «давно бы уже получил жезл маршала, если бы можно было раздавать эти жезлы всем, кто их заслуживал».
 
 
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ДНК-анализ подтвердил, что найденные в Смоленске останки действительно принадлежат ближайшему соратнику Наполеона, погибшему в России в 1812 году.
 
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