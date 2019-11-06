В Беларуси назвали 56 новых сенаторов

"Еврорадио" . Национальное собрание в нашей стране состоит из Совета Республики и Палаты представителей. В первый членов избирают депутаты местных Советов (по 8 от каждой области и Минска), а также назначает руководитель государства (также 8 человек) — всего 64 человека, во второй — выбирают на парламентских выборах (они назначены на 17 ноября), передает





Результаты голосования уже известны, неожиданностей не произошло — депутаты поддержали столько кандидатур, сколько было выдвинуто. В результате Совет Республики сильно обновится, в нем остались считанные сенаторы из прошлых созывов. Среди членов СР подавляющее большинство беспартийные.









От Минска сенаторами стали:





Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии;





Андрей Иванец, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси;





Марина Ильина, директор гимназии № 10;





Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии;





Татьяна Рунец, начальник главного управления Министерства финансов по г. Минску;





Андрей Русакович, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ;





Сергей Сивец, заместитель директора, руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси;





Виктор Чайчиц, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов.





Из этих сенаторов только Руммо был в Совете Республики прошлого созыва.









Сенаторов от Минской области выбрали в Молодечно:





Иван Головатый, генеральный директор ОАО "Беларуськалий";





Олег Суконко, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова;





Александр Бачило, начальник главного управления юстиции Миноблисполкома;





Елена Зябликова, председатель Борисовского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в ФПБ;





Калина Капуцкая, директор средней школы №14 г. Молодечно;





Владимир Лукьянов, гендиректор агрокомбината "Дзержинский";





Наталья Якубицкая, председатель Миноблсовета депутатов;





Валерий Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания 6-го созыва.





Головатый и Суконко уже были членами СР.









От Брестской области:





Александр Карпицкий, главный врач областной больницы доктор медицинских наук, профессор;





Василий Маркевич, директор ОАО "Птицефабрика "Дружба" Барановичского района;





Григорий Протосовицкий, председатель Столинского райисполкома;





Юрий Наркевич, председатель областного Совета депутатов;





Тамара Шатликова, руководитель областной коллегии адвокатов;





Анатолий Шолтанюк, председатель Жабинковского райсовета;





Валерий Хроленко, директор ОАО "Парохонское";





Ирина Сачковская, заведующая нотариальной конторой Пинска.





Среди этих новых сенаторов Маркевич единственный был в нынешнем составе СР.









От Витебской области:





Юрий Деркач, начальник главного управления по здравоохранению облисполкома;





Елена Пантюхова, директор региональной телерадиокомпании "Витебск";





Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медуниверситета;





Ирина Левкович, начальник главного управления торговли и услуг облисполкома;





Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома;





Татьяна Полушкина, директор Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета имени Машерова;





Олег Жингель, начальник региональной дирекции по Витебской области ОАО "Белагропромбанк";





Владимир Матвеев, генеральный директор коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия "Витебскоблдорстрой".









От Гомельской области:





Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста, член Коммунистической партии Беларуси;





Александр Ляхов, гендиректор РУП производственного объединения "Белоруснефть";





Татьяна Абель, художественный руководитель заслуженного любительского коллектива народного цирка имени Валерия Абеля;





Владимир Котович, заведующий отделением микрохирургии глаза №1 Гомельской областной специализированной клинической больницы;





Алексей Неверов, председатель областного объединения профсоюзов ФПБ;





Олег Слинько, директор КСУП "Совхоз-комбинат "Заря";





Андрей Шишкин, главный редактор газеты "Свабоднае слово";





Феликс Яшков, начальник Гомельской таможни.





Ляхов ранее уже избирался в СР.









От Гродненской области:





Олег Романов, первый проректор Гродненского государственного университета имени Купалы;





Александр Шишко, председатель СПК "Озеры Гродненского района";





Виктор Лискович, заместитель председателя Гродненского облисполкома;





Екатерина Серафинович, главный редактор "Лідскай газеты";





Эльвира Сороко, директор Новогрудского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея;





Виктор Снежицкий, ректор Гродненского государственного медуниверситета;





Игорь Гедич, директор Гродненского областного драмтеатра;





Валентин Байко, заместитель директора по развитию предприятия "Конте Спа".









От Могилевской области:





Виктор Ананич, председатель правления ОАО АСБ "Беларусбанк";





Сергей Анюховский, директор ОАО "Красный пищевик";





Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ;





Олег Дьяченко, проректор по учебной работе Могилевского государственного университета имени Кулешова;



