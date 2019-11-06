ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси назвали 56 новых сенаторов

07.11.2019 18:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

7 ноября в Беларуси депутаты местных советов путем тайного голосования избрали сенаторов.

Национальное собрание в нашей стране состоит из Совета Республики и Палаты представителей. В первый членов избирают депутаты местных Советов (по 8 от каждой области и Минска), а также назначает руководитель государства (также 8 человек) — всего 64 человека, во второй — выбирают на парламентских выборах (они назначены на 17 ноября), передает "Еврорадио".

Результаты голосования уже известны, неожиданностей не произошло — депутаты поддержали столько кандидатур, сколько было выдвинуто. В результате Совет Республики сильно обновится, в нем остались считанные сенаторы из прошлых созывов. Среди членов СР подавляющее большинство беспартийные.

 

От Минска сенаторами стали:

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии;

Андрей Иванец, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси;

Марина Ильина, директор гимназии № 10;

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии;

Татьяна Рунец, начальник главного управления Министерства финансов по г. Минску;

Андрей Русакович, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ;

Сергей Сивец, заместитель директора, руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси;

Виктор Чайчиц, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Из этих сенаторов только Руммо был в Совете Республики прошлого созыва.

 

Сенаторов от Минской области выбрали в Молодечно:

Иван Головатый, генеральный директор ОАО "Беларуськалий";

Олег Суконко, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова;

Александр Бачило, начальник главного управления юстиции Миноблисполкома;

Елена Зябликова, председатель Борисовского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в ФПБ;

Калина Капуцкая, директор средней школы №14 г. Молодечно;

Владимир Лукьянов, гендиректор агрокомбината "Дзержинский";

Наталья Якубицкая, председатель Миноблсовета депутатов;

Валерий Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания 6-го созыва.

Головатый и Суконко уже были членами СР.

 

От Брестской области:

Александр Карпицкий, главный врач областной больницы доктор медицинских наук, профессор;

Василий Маркевич, директор ОАО "Птицефабрика "Дружба" Барановичского района;

Григорий Протосовицкий, председатель Столинского райисполкома;

Юрий Наркевич, председатель областного Совета депутатов;

Тамара Шатликова, руководитель областной коллегии адвокатов;

Анатолий Шолтанюк, председатель Жабинковского райсовета;

Валерий Хроленко, директор ОАО "Парохонское";

Ирина Сачковская, заведующая нотариальной конторой Пинска.

Среди этих новых сенаторов Маркевич единственный был в нынешнем составе СР.

 

От Витебской области:

Юрий Деркач, начальник главного управления по здравоохранению облисполкома;

Елена Пантюхова, директор региональной телерадиокомпании "Витебск";

Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медуниверситета;

Ирина Левкович, начальник главного управления торговли и услуг облисполкома;

Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома;

Татьяна Полушкина, директор Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета имени Машерова;

Олег Жингель, начальник региональной дирекции по Витебской области ОАО "Белагропромбанк";

Владимир Матвеев, генеральный директор коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия "Витебскоблдорстрой".

 

От Гомельской области:

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста, член Коммунистической партии Беларуси;

Александр Ляхов, гендиректор РУП производственного объединения "Белоруснефть";

Татьяна Абель, художественный руководитель заслуженного любительского коллектива народного цирка имени Валерия Абеля;

Владимир Котович, заведующий отделением микрохирургии глаза №1 Гомельской областной специализированной клинической больницы;

Алексей Неверов, председатель областного объединения профсоюзов ФПБ;

Олег Слинько, директор КСУП "Совхоз-комбинат "Заря";

Андрей Шишкин, главный редактор газеты "Свабоднае слово";

Феликс Яшков, начальник Гомельской таможни.

Ляхов ранее уже избирался в СР.

 

От Гродненской области:

Олег Романов, первый проректор Гродненского государственного университета имени Купалы;

Александр Шишко, председатель СПК "Озеры Гродненского района";

Виктор Лискович, заместитель председателя Гродненского облисполкома;

Екатерина Серафинович, главный редактор "Лідскай газеты";

Эльвира Сороко, директор Новогрудского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея;

Виктор Снежицкий, ректор Гродненского государственного медуниверситета;

Игорь Гедич, директор Гродненского областного драмтеатра;

Валентин Байко, заместитель директора по развитию предприятия "Конте Спа".

 

От Могилевской области:

Виктор Ананич, председатель правления ОАО АСБ "Беларусбанк";

Сергей Анюховский, директор ОАО "Красный пищевик";

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ;

Олег Дьяченко, проректор по учебной работе Могилевского государственного университета имени Кулешова;

Игорь Каско, главный врач Могилевской областной детской больницы;

Валерий Полищук, начальник Могилевского института МВД;

Алексей Кушнаренко, гендиректор государственного производственного объединения по топливу и газификации "Белтопгаз";

Олег Портник, директор унитарного коммунального сельскохозяйственного предприятия "Совхоз "Доброволец".

 

ЦИК объявит официальные результаты этих выборов 12 ноября.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 ноября в Беларуси депутаты местных советов путем тайного голосования избрали сенаторов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ермошина: 200 кандидатов в депутаты поленились даже составить программу и предоставить ее СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика