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В Беларуси назвали 56 новых сенаторов
Источник материала: Партизан
7 ноября в Беларуси депутаты местных советов путем тайного голосования избрали сенаторов.
Национальное собрание в нашей стране состоит из Совета Республики и Палаты представителей. В первый членов избирают депутаты местных Советов (по 8 от каждой области и Минска), а также назначает руководитель государства (также 8 человек) — всего 64 человека, во второй — выбирают на парламентских выборах (они назначены на 17 ноября), передает
Результаты голосования уже известны, неожиданностей не произошло — депутаты поддержали столько кандидатур, сколько было выдвинуто. В результате Совет Республики сильно обновится, в нем остались считанные сенаторы из прошлых созывов. Среди членов СР подавляющее большинство беспартийные.
От Минска сенаторами стали:
Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии;
Андрей Иванец, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси;
Марина Ильина, директор гимназии № 10;
Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии;
Татьяна Рунец, начальник главного управления Министерства финансов по г. Минску;
Андрей Русакович, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ;
Сергей Сивец, заместитель директора, руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси;
Виктор Чайчиц, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
Из этих сенаторов только Руммо был в Совете Республики прошлого созыва.
Сенаторов от Минской области выбрали в Молодечно:
Иван Головатый, генеральный директор ОАО "Беларуськалий";
Олег Суконко, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова;
Александр Бачило, начальник главного управления юстиции Миноблисполкома;
Елена Зябликова, председатель Борисовского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в ФПБ;
Калина Капуцкая, директор средней школы №14 г. Молодечно;
Владимир Лукьянов, гендиректор агрокомбината "Дзержинский";
Наталья Якубицкая, председатель Миноблсовета депутатов;
Валерий Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания 6-го созыва.
Головатый и Суконко уже были членами СР.
От Брестской области:
Александр Карпицкий, главный врач областной больницы доктор медицинских наук, профессор;
Василий Маркевич, директор ОАО "Птицефабрика "Дружба" Барановичского района;
Григорий Протосовицкий, председатель Столинского райисполкома;
Юрий Наркевич, председатель областного Совета депутатов;
Тамара Шатликова, руководитель областной коллегии адвокатов;
Анатолий Шолтанюк, председатель Жабинковского райсовета;
Валерий Хроленко, директор ОАО "Парохонское";
Ирина Сачковская, заведующая нотариальной конторой Пинска.
Среди этих новых сенаторов Маркевич единственный был в нынешнем составе СР.
От Витебской области:
Юрий Деркач, начальник главного управления по здравоохранению облисполкома;
Елена Пантюхова, директор региональной телерадиокомпании "Витебск";
Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медуниверситета;
Ирина Левкович, начальник главного управления торговли и услуг облисполкома;
Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома;
Татьяна Полушкина, директор Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета имени Машерова;
Олег Жингель, начальник региональной дирекции по Витебской области ОАО "Белагропромбанк";
Владимир Матвеев, генеральный директор коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия "Витебскоблдорстрой".
От Гомельской области:
Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста, член Коммунистической партии Беларуси;
Александр Ляхов, гендиректор РУП производственного объединения "Белоруснефть";
Татьяна Абель, художественный руководитель заслуженного любительского коллектива народного цирка имени Валерия Абеля;
Владимир Котович, заведующий отделением микрохирургии глаза №1 Гомельской областной специализированной клинической больницы;
Алексей Неверов, председатель областного объединения профсоюзов ФПБ;
Олег Слинько, директор КСУП "Совхоз-комбинат "Заря";
Андрей Шишкин, главный редактор газеты "Свабоднае слово";
Феликс Яшков, начальник Гомельской таможни.
Ляхов ранее уже избирался в СР.
От Гродненской области:
Олег Романов, первый проректор Гродненского государственного университета имени Купалы;
Александр Шишко, председатель СПК "Озеры Гродненского района";
Виктор Лискович, заместитель председателя Гродненского облисполкома;
Екатерина Серафинович, главный редактор "Лідскай газеты";
Эльвира Сороко, директор Новогрудского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея;
Виктор Снежицкий, ректор Гродненского государственного медуниверситета;
Игорь Гедич, директор Гродненского областного драмтеатра;
Валентин Байко, заместитель директора по развитию предприятия "Конте Спа".
От Могилевской области:
Виктор Ананич, председатель правления ОАО АСБ "Беларусбанк";
Сергей Анюховский, директор ОАО "Красный пищевик";
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ;
Олег Дьяченко, проректор по учебной работе Могилевского государственного университета имени Кулешова;
Игорь Каско, главный врач Могилевской областной детской больницы;
Валерий Полищук, начальник Могилевского института МВД;
Алексей Кушнаренко, гендиректор государственного производственного объединения по топливу и газификации "Белтопгаз";
Олег Портник, директор унитарного коммунального сельскохозяйственного предприятия "Совхоз "Доброволец".
ЦИК объявит официальные результаты этих выборов 12 ноября.
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7 ноября в Беларуси депутаты местных советов путем тайного голосования избрали сенаторов.
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