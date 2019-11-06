ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ермошина: 200 кандидатов в депутаты поленились даже составить программу и предоставить ее СМИ

07.11.2019 18:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На 6 ноября в Беларуси насчитывалось 523 кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Это на 37 человек меньше, чем было зарегистрировано изначально. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина во время видеоинтервью в Национальном пресс-центре.

— Сняли свои кандидатуры 29 человек, в отношении десяти человек комиссии отменили регистрацию за нарушение закона. Восстановлены комиссиями и судом два человека. Сегодня Верховный суд еще будет рассматривать одну жалобу — будет решаться вопрос восстановления в статусе кандидата человека, чья регистрация отменена, — отметила Лидия Ермошина.

Ермошина отметила, что из 523 кандидатов только 330 опубликовали свою предвыборную программу в СМИ.

— А где еще около 200? То есть, они поленились даже составить эту программу и предоставить ее СМИ. Не все выступали по телевидению, радио и участвовали в дебатах. Даже в Минске, где во всех округах больше двух кандидатов, некоторые дебаты шли с участием двух кандидатов в депутаты. Это говорит о том, что эти кандидаты не имеют серьезных намерений на избрание, — скaзала Ермошина.


Глава ЦИК добавила, что есть и те, кто ведет себя достаточно активно. Правда, «многие активны исключительно в написании жалоб и требуют, чтобы избирательные комиссии за них работали».

— Вплоть до того, чтобы за них подавали предвыборную программу в средства массовой информации, — сказала Ермошина.

Напомним, выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 6 ноября в Беларуси насчитывалось 523 кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Это на 37 человек меньше, чем было...
 
Новости дня
Новости разные
 
Облетает вокруг Земли за 95 минут: некоторые цифры о первом белорусском спутнике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика