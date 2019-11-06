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«Нельзя предоставлять лазейки». Почему магазины не дают скидку на продукты с истекающим сроком годности

07.11.2019 18:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Писательница Наталья Батракова опубликовала на своей страничке в фейсбуке фотографию «продуктового набора» за 4 евро, который можно купить в супермаркете во Франции.

«Нельзя предоставлять лазейки». Почему магазины не дают скидку на продукты с истекающим сроком годности
«Да, через двое суток у продуктов истекает срок годности, но ведь все это можно успеть съесть. Особенно семье из нескольких человек», — подписала фото Наталья.

И задалась вопросом: а что наши торговые сети делают с продуктами с истекающим сроком годности и почему не продают похожие уцененные наборы?

Наталья рассказывает, что содержимое такого набора — каждый раз загадка:

— Оплачиваешь 4 евро, присылают код, подъезжаешь, забираешь пакет. Единственный минус — ты не знаешь, что сегодня окажется в твоем пакете. Или плюс — своего рода игра. Недовольных нет.

На снимке можно рассмотреть, что попало в пакет на этот раз: тостовый хлеб, несколько видов йогуртов, упаковка из десяти сосисок, нарезка ветчины, бутылка грейпфрутового сока, курица с макаронами быстрого приготовления и даже готовая каша на молоке.

В Европе скидки на «почти просрочку» в супермаркетах в принципе не редкость. В Германии работают целые магазины, которые продают исключительно продукты с истекающим сроком годности. Причем купить их можно значительно дешевле, чем те же самые наименования в обычных торговых сетях. Есть такие магазины и в Швеции. А в Финляндии некоторые супермаркеты раздают такие продукты бесплатно. В европейских странах даже работают специальные мобильные приложения (например, Too Good To Go или Lunchie), которые собирают все предложения по скидкам на товары с истекающим сроком годности и на нераспроданные блюда в кафе и ресторанах. Получается одновременно и экономия, и забота об окружающей среде.


Как на условиях анонимности рассказал FINANCE.TUT.BY представитель одной из крупных белорусских торговых сетей, у нас судьба продуктов с истекающим сроком годности зависит в первую очередь от взаимодействия с поставщиками.

— С большинством поставщиков есть договоренность на возврат продукции с истекающими сроками годности. Персонал должен постоянно контролировать сроки годности: если они истекают, нужно своевременно уведомить поставщика и оформить возврат. Второй вариант — утилизация, — объясняют в торговой сети. — Как только у магазина появится возможность реализации таких товаров, то это, во-первых, будет расхолаживать поставщиков, а во-вторых, персонал магазина, который будет знать, что можно додержать товар до крайних сроков. Мы считаем, что нельзя предоставлять подобного рода лазейки и нужно работать со сроками на зале очень внимательно. Мы больше фокусируемся на предоставлении агрессивных скидок, когда покупатель может выбрать из большого количест товаров: два по цене одного, -50%, «черная пятница». А если в магазине на 10 000 наименований есть одна витрина уцененных товаров с истекающим сроком годности — это уже не массовое, а точечное потребление. Заниматься этим цели у нас нет.

Тем не менее в одной из белорусских торговых сетей недавно появились специальные подносы с уцененными товарами, срок годности которых подходит к концу. Уценка может составлять от 30 до 60%. Наш собеседник считает, что это может быть связано в первую очередь с нехваткой персонала, а не с желанием дать покупателям возможность сэкономить или заботой об экологии.

— Просрочку нужно собрать, подготовить докладную на возврат — целый ряд действий, — комментирует представитель торговой сети.

Если же говорить об уцененных продуктовых наборах, как во Франции, то их продажи «тяжело контролировать досконально».

— Нельзя собрать, скажем, десять наименований товаров, чтобы у них заканчивался срок годности именно завтра. У какого-то товара он будет заканчиваться через три дня, у какого-то через пять. Допустим, мы недосмотрели, что у одного товара уже истек срок годности, и можем получить за это штраф. Поэтому лучше более дисциплинированно за этим смотреть и делать возврат поставщикам, — говорит собеседник.
 
 
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Писательница Наталья Батракова опубликовала на своей страничке в фейсбуке фотографию «продуктового набора» за 4 евро, который можно купить в супермаркете во...
 
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