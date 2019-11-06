В Минск приехал Тимати. Он полчаса бесплатно раздавал минчанам бургеры

Источник материала: Tut.by

Сегодня в столице торжественно открылся Black Star Burger. По этому случаю в Минск из Москвы прилетел Тимати — именно он, по правилам франшизы, может и должен открыть бургерную официально, и это касается любого города. До этого оба заведения бренда работали в Минске в так называемом тестовом режиме, отлаживали рабочие процессы. Что происходило сегодня у «Маяка Минска», где Тимур Юнусов раздавал бесплатные бургеры, — в фоторепортаже TUT.BY.



Тимати (в красной куртке)

О том, что в Минск бесплатно раздавать бургеры приедет лично Тимати, стало известно еще в момент открытия первого ресторана Black Star Burger в июне. Почему? Визит популярного российского рэпера прописан одним из пунктов договора франчайзинга.













Но Юнусов должен по договору не только приехать, но и бесплатно раздать титульный продукт — бургеры. Эта традиция заведена с момента запуска бренда в Москве. Когда конкретно рэпер приедет в Беларусь было неясно вплоть до 1 ноября. Именно в этот день, когда запустилась вторая точка в Dana Mall, представители компании, которая развивает бренд Black Star Burger в Беларуси, назвали точную дату приезда российского рэпера — 7 ноября.









Большинство минчан пришли на площадь «Маяка Минска» уже к 16 часам — именно на это время был назначен сбор гостей. Около фонтана «Дана танец», а это напротив Нацбиблиотеки, по другую сторону улицы Жасминовой, установили сцену. Саму улицу перекрыли, а территорию вокруг сцены огородили — попасть туда можно было лишь пройдя досмотр и рамки металлодетектора.









Пока минчане ждали звезду российского шоу-биза, их подбадривал ведущий Артем Рыбакин, выступали приглашенные артисты. Звучали треки самого Тимати — например, вирусный «Баклажан».

Гостей собралось немало. На данный момент от службы безопасности нет точной информации, сколько. Если оценить толпу визуально, скорее всего речь идет о нескольких тысячах человек. Среди вип-гостей журналисты заметили даже министра иностранных дел Владимира Макея.











Тимати в красной куртке

Тимур Юнусов появился на сцене около 17.30. Он поприветствовал минчан и попросил тех, кто получит бургеры (сам Тимати назвал их бутербродами) в числе первых, уступить место в первом ряду для тех, кто стоит за ними — чтобы фирменный продукт смогли попробовать как можно больше человек.

Бургеры готовили прямо на сцене, а Тимати раздавал их тем, кто стоял в первом ряду. Продолжалось это около получаса, затем рэпер уехал. Но мероприятие не закончилось — приглашенные артисты продолжили выступать, бургеры продолжили раздавать. Но уже без Тимати.









Примечательно, что Тимати впервые в истории бренда Black Star Burger одним махом торжественно открыл сразу две бургерные — и ту, что на Немиге, и ту, что в Dana Mall. Бургеры раздавал, правда, только рядом со второй локацией. На Немигу заехал лишь поприветствовать персонал.





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