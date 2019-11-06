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От плуга и сохи до современных комбайнов: как эволюционировала техника в АПК Беларуси
Источник материала: СТВ
Что посеешь, то и пожнешь. Много веков крестьянам в этом нелегком деле в помощь была только одна лошадиная сила. Плуг, соха, борона – орудия труда, сделанные натруженными руками сельчан.
Тогда белорусы и представить не могли, что их потомки спустя десятилетия будут сидеть в кабинах мощных тракторов с кондиционерами, а зерно отправлять в землю нажатием одной кнопки.
Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненской области, Герой Беларуси:
Механизаторы вспоминают, как в горячую пору техника просто становилась колом. Иногда спасала изобретательность местных самоделкиных: из нескольких агрегатов удавалось собрать хоть один ходовой. Сейчас работают десятки сборочных цехов и сотни сервисных центров в разных точках мира.
Сергей Яковчик, генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства:
Наши ученые, конструкторы, инженеры создают технику для всех отраслей сельского хозяйства. Ученые Академии наук ежегодно разрабатывают технику для полного цикла агропроизводства. Акцент – на современные технологии и энергоэффективность. Так создаются машины будущего, которые способны собирать рекордный урожай.
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Что посеешь, то и пожнешь. Много веков крестьянам в этом нелегком деле в помощь была только одна лошадиная сила. Плуг, соха, борона – орудия труда, сделанные...
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