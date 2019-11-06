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От плуга и сохи до современных комбайнов: как эволюционировала техника в АПК Беларуси

07.11.2019 20:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что посеешь, то и пожнешь. Много веков крестьянам в этом нелегком деле в помощь была только одна лошадиная сила. Плуг, соха, борона – орудия труда, сделанные натруженными руками сельчан.

О развитии АПК Беларуси и производстве сельхозтехники рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

От плуга и сохи до современных комбайнов: как эволюционировала техника в АПК Беларуси

От плуга и сохи до современных комбайнов: как эволюционировала техника в АПК Беларуси

Тогда белорусы и представить не могли, что их потомки спустя десятилетия будут сидеть в кабинах мощных тракторов с кондиционерами, а зерно отправлять в землю нажатием одной кнопки.

Заменяет 70 человек при ручной сборке. Как работает комбайн для уборки моркови

От плуга и сохи до современных комбайнов: как эволюционировала техника в АПК Беларуси

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненской области, Герой Беларуси:
Техническое вооружение сельского хозяйства, в принципе, было никакое. Техники было предостаточно, но она была никакая. Во-первых, это все было добитое. Особенно в первые годы становления вообще ни запасных частей, ни в сфере обслуживания ничего не было.

«В начале 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин»

От плуга и сохи до современных комбайнов: как эволюционировала техника в АПК Беларуси

Механизаторы вспоминают, как в горячую пору техника просто становилась колом. Иногда спасала изобретательность местных самоделкиных: из нескольких агрегатов удавалось собрать хоть один ходовой. Сейчас работают десятки сборочных цехов и сотни сервисных центров в разных точках мира.

От плуга и сохи до современных комбайнов: как эволюционировала техника в АПК Беларуси

Сергей Яковчик, генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства:
Мы работаем не только с отечественным потребителем, но и тесно взаимодействуем с нашими партнерами как с ближнего, так и дальнего зарубежья.

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От плуга и сохи до современных комбайнов: как эволюционировала техника в АПК Беларуси

От плуга и сохи до современных комбайнов: как эволюционировала техника в АПК Беларуси

Наши ученые, конструкторы, инженеры создают технику для всех отраслей сельского хозяйства. Ученые Академии наук ежегодно разрабатывают технику для полного цикла агропроизводства. Акцент – на современные технологии и энергоэффективность. Так создаются машины будущего, которые способны собирать рекордный урожай.

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От плуга и сохи до современных комбайнов: как эволюционировала техника в АПК Беларуси

От плуга и сохи до современных комбайнов: как эволюционировала техника в АПК Беларуси

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Василий Ревяко
 
 
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Что посеешь, то и пожнешь. Много веков крестьянам в этом нелегком деле в помощь была только одна лошадиная сила. Плуг, соха, борона – орудия труда, сделанные...
 
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