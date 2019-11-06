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Почему Беларусь считают зоной рискованного земледелия, и как аграрии борются с капризами погоды

07.11.2019 20:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Стратегия белорусских аграриев сродни выверенной партии гроссмейстера – взять под контроль поле! Все ходы просчитаны. Слагаемые урожайности – технология возделывания и семена. Но ежегодно играет черными погода.

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Почему Беларусь считают зоной рискованного земледелия, и как аграрии борются с капризами погоды

Вся Беларуси считается зоной рискованного земледелия, неблагоприятным участком для возделывания всех культур. Снег и даже его отсутствие, дождь или засуха – климатические вызовы аграриям. Чтобы получить урожай, в некоторые годы приходилось пересевать весной поля по несколько раз, в засуху поливать сотни гектар, растрескавшейся от жары, между дождями выжидать часы переменной облачности и экстренно собирать хлеб.

Прогноз на агрогод под контролем ученых Института земледелия: постоянная корректировка сева культур и работа селекционеров. Переменные в формулах урожая – все должно сходиться. Ведь не каждые семена, не каждая культура в тот или иной год подойдет для поля.

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Почему Беларусь считают зоной рискованного земледелия, и как аграрии борются с капризами погоды

Почему Беларусь считают зоной рискованного земледелия, и как аграрии борются с капризами погоды

Почему Беларусь считают зоной рискованного земледелия, и как аграрии борются с капризами погоды

Показатели урожайности в Беларуси за 20 лет увеличились двое. А еще каких-то несколько десятилетий назад белорусскую страду и в расчет не брали, ссылаясь все на ту же рискованную зону. В советские времена житницей Союза были Украина и Кубань. Собирали там рекордные 40 центнеров с гектара.

Подробнее в видеоматериале.

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Стратегия белорусских аграриев сродни выверенной партии гроссмейстера – взять под контроль поле! Все ходы просчитаны. Слагаемые урожайности – технология...
 
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