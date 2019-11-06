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С климат-контролем и простым управлением. Как выглядит изнутри «умная кабина» комбайна «Полесье»

07.11.2019 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Комбайны «Полесье» – гордость белорусской страды. Титул «самый мощный» на постсоветском пространстве по-прежнему за сельхозмашинами из Гомеля. Они с легкостью конкурирует с мировыми «звездами» полей.

«В начале 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин»

О развитии АПК Беларуси и производстве сельхозтехники рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

С климат-контролем и простым управлением. Как выглядит изнутри «умная кабина» комбайна «Полесье»

С климат-контролем и простым управлением. Как выглядит изнутри «умная кабина» комбайна «Полесье»

С климат-контролем и простым управлением. Как выглядит изнутри «умная кабина» комбайна «Полесье»

С климат-контролем и простым управлением. Как выглядит изнутри «умная кабина» комбайна «Полесье»

Словно авто бизнес класса, белорусская уборочная «Формула-1» оснащена респектабельным салоном с климат-контролем. Система управления – автомат, одновременно и проста в управлении, и сложна в программном обеспечении. «Умная кабина», проще говоря, настоящий напарник комбайнера. Белорусский уборочный парк в авангарде и у зарубежных покупателей.

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Подробнее в видеоматериале.

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Теги: Гомель
 
 
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Комбайны «Полесье» – гордость белорусской страды. Титул «самый мощный» на постсоветском пространстве по-прежнему за сельхозмашинами из Гомеля. Они с легкостью...
 
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