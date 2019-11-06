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«В начале 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин»

07.11.2019 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Холдинг «Гомсельмаш» – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин.

О развитии отрасли АПК Беларуси и производстве сельхозтехники рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

«В начале 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин»

Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения холдинга «Гомсельмаш»:
В начале 90-х годов «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин. Благодаря тому, что в свое время были выделены субсидии со стороны руководства республики, «Гомсельмаш» фактически имеет гибкую технологию производства.

«В начале 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин»

«В начале 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин»

«В начале 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин»

«В начале 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин»

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Холдинг «Гомсельмаш» – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных...
 
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