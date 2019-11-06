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«В начале 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин»
Источник материала: СТВ
Холдинг «Гомсельмаш» – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин.
Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения холдинга «Гомсельмаш»:
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Холдинг «Гомсельмаш» – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных...
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