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«Лучше жить в разгроме, чем в детском доме». Быт и маленькие радости в SOS-деревне

07.11.2019 19:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Вот один из выбранных в Беларуси путей – SOS-деревня. Они появились в Европе после войны. Мера была вынужденная, но опыт показал, такой способ устроить сиротскую жизнь, куда лучше привычного интерната.

О том, когда появились первые SOS-деревни рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

«Лучше жить в разгроме, чем в детском доме». Быт и маленькие радости в SOS-деревне

В Беларуси SOS-деревни появились 20 лет назад. Каждый домик рассчитан на одну или две семьи. Наталия – профессиональный родитель-воспитатель. Лет пять назад вместе с новой семьей переехала в новый дом.

«Лучше жить в разгроме, чем в детском доме». Быт и маленькие радости в SOS-деревне

Наталия Вайчуль, родитель-воспитатель «SOS-детская деревня Могилев»:
Это надо было видеть, как мы переезжали. В феврале они тянули все свои вещи на санках по асфальту, по снегу, по льду – это была такая эпопея. Нас это тоже по-своему сдружило. А теперь, как в каждой семье, ссорятся, ругаются и дружат, и очень рады друг друга видеть. Было такое – «У вас такой разгром в комнате, нужно убрать». Олеся вообще сказала искрометную фразу: «Лучше жить в разгроме, чем в детском доме».

«Лучше жить в разгроме, чем в детском доме». Быт и маленькие радости в SOS-деревне

В SOS-деревню, как правило, попадают дети до 10 лет. А возраст профессиональной мамы позволяет вырастить подопечных до совершеннолетия. Хотя, конечно, пол, возраст и все остальное – не самое главное, всегда бывают исключения. Главное, чтобы вот в такой вновь образованной семьей, как говорят здесь, потянулись ниточки.

«Лучше жить в разгроме, чем в детском доме». Быт и маленькие радости в SOS-деревне

Наталия Вайчуль:
Степа наш самый старший. Я его когда взяла, первую обувь, которую мы ему купили, была 36-го размера. Сейчас мы Степе подбираем 42-й.

«Лучше жить в разгроме, чем в детском доме». Быт и маленькие радости в SOS-деревне

Мама-воспитатель и тетя, которая помогает по хозяйству. Обычный семейный быт с готовкой, уроками по вечерам и маленькими семейными достижениями.

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Наталия Вайчуль
 
Теги: Могилев
 
 
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