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«Лучше жить в разгроме, чем в детском доме». Быт и маленькие радости в SOS-деревне
Источник материала: СТВ
Вот один из выбранных в Беларуси путей – SOS-деревня. Они появились в Европе после войны. Мера была вынужденная, но опыт показал, такой способ устроить сиротскую жизнь, куда лучше привычного интерната.
В Беларуси SOS-деревни появились 20 лет назад. Каждый домик рассчитан на одну или две семьи. Наталия – профессиональный родитель-воспитатель. Лет пять назад вместе с новой семьей переехала в новый дом.
Наталия Вайчуль, родитель-воспитатель «SOS-детская деревня Могилев»:
В SOS-деревню, как правило, попадают дети до 10 лет. А возраст профессиональной мамы позволяет вырастить подопечных до совершеннолетия. Хотя, конечно, пол, возраст и все остальное – не самое главное, всегда бывают исключения. Главное, чтобы вот в такой вновь образованной семьей, как говорят здесь, потянулись ниточки.
Наталия Вайчуль:
Мама-воспитатель и тетя, которая помогает по хозяйству. Обычный семейный быт с готовкой, уроками по вечерам и маленькими семейными достижениями.
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Вот один из выбранных в Беларуси путей – SOS-деревня. Они появились в Европе после войны. Мера была вынужденная, но опыт показал, такой способ устроить сиротскую...
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