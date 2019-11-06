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Заменяет 70 человек при ручной сборке. Как работает комбайн для уборки моркови
Источник материала: СТВ
Белорусские ученые, конструкторы, инженеры создают технику для всех отраслей сельского хозяйства. Акцент – на современные технологии и энергоэффективность. Так создаются машины будущего, которые способны собирать рекордные урожаи.
Виктор Голдыбан, заведующий отделом научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства:
Чтобы убрать морковь с площади порядка 1 гектар за день, надо около 70 человек при 10-часовой рабочей смене. Этот комбайн заменяет такое количество людей и убирает морковь.
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Белорусские ученые, конструкторы, инженеры создают технику для всех отраслей сельского хозяйства. Акцент – на современные технологии и энергоэффективность. Так...
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