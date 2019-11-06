В Беларуси проходят выборы в Совет республики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сегодня выбирают новый состав верхней палаты парламента – Совета республики, сообщает «МИР 24».

Всего в Совет могут войти 64 человека. По восемь сенаторов от каждого региона страны и Минска. Их утверждают тайным голосованием на заседаниях местных советов депутатов. Еще восемь сенаторов в любой момент может назначить президент страны Александр Лукашенко.

«Сенаты у нас не избираются напрямую как депутаты, но в то же время их избирают депутаты соответствующего уровня. Именно их голос – это голос народа, который этих депутатов делегировал в соответствующие советы. Члены Совета республики, которые сегодня выступали с программами, заявлениями, видно, насколько они профессионально подготовлены, какой жизненный опыт, политическая позиция и гражданская позиция», – сказал заместитель председателя Центризбиркома республики Беларусь Вадим Ипатов.

Итоги выборов в Совет Республики Центризбирком огласит 12 ноября. А затем через неделю в стране пройдут выборы депутатов в Палату представителей.