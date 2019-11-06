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В Беларуси проходят выборы в Совет республики

07.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сегодня выбирают новый состав верхней палаты парламента – Совета республики, сообщает «МИР 24». 

Всего в Совет могут войти 64 человека. По восемь сенаторов от каждого региона страны и Минска. Их утверждают тайным голосованием на заседаниях местных советов депутатов. Еще восемь сенаторов в любой момент может назначить президент страны Александр Лукашенко. 

«Сенаты у нас не избираются напрямую как депутаты, но в то же время их избирают депутаты соответствующего уровня. Именно их голос – это голос народа, который этих депутатов делегировал в соответствующие советы. Члены Совета республики, которые сегодня выступали с программами, заявлениями, видно, насколько они профессионально подготовлены, какой жизненный опыт, политическая позиция и гражданская позиция», – сказал заместитель председателя Центризбиркома республики Беларусь Вадим Ипатов. 

Итоги выборов в Совет Республики Центризбирком огласит 12 ноября. А затем через неделю в стране пройдут выборы депутатов в Палату представителей.



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Теги: Минск
 
 
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Всего в совет могут войти 64 человека.
 
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