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В Лиде таксист забрал себе забытый пассажиром мобильник. Теперь его будут судить за кражу

07.11.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде таксист забрал себе забытый пассажиром мобильник. Теперь его будут судить за кражу

Находясь в такси в качестве пассажира нужно быть внимательным по отношению к своим личным вещам. Конечно, многие водители такси порядочные люди, однако есть и те, кто «бросает тень» на своих коллег – и это касается не только манеры вождения, но и обслуживания пассажиров.

Так в Лиде уже далеко не юный таксист, 35-летний местный житель в один из будних дней утром вёз мужчину. По завершении поездки пассажир по невнимательности оставил на сиденье мобильный телефон «Samsung», а сам ушёл.

— Вскоре таксист обнаружил мобильник, но не приложил никаких усилий, чтобы установить его владельца. Никому не сообщив о находке, подозреваемый забрал телефон стоимостью 400 рублей себе, — рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Противоправному поведению гражданина дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Кража».

К слову, это не первый случай, когда водитель такси похищает забытые пассажирами вещи. В Гродно было несколько эпизодов, когда после отдыха в увеселительных заведениях парни и девушки остаются без мобильных телефонов. Позже милиция устанавливает, что именно таксисты прибирают к рукам чужое имущество.

А один из водителей, арендуя автомобиль, и вовсе обокрал владельца транспортного средства. Тогда индивидуальный предприниматель забыл в бардачке 10 тысяч долларов, которых по итогу и лишился. Есть и обратные эпизоды, когда таксисты помогают вернуть утерянные вещи.

— Пассажирам же нужно помнить, что именно они в первую очередь должны внимательно относиться к личному имуществу, только в таком случае можно избежать неприятных моментов, — отметили в УВД.

 
Теги: Гродно
 
 
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Находясь в такси в качестве пассажира нужно быть внимательным по отношению к своим личным вещам. Конечно, многие водители такси порядочные люди, однако есть и те,...
 

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