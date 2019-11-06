Белстат окончательно завершил перепись

belnovosti.by Контрольные обходы также проводились для уточнения результатов переписи и определения возможных погрешностей, пишут





В Белстате сообщали, что переписчики обошли 60 тыс. случайно выбранных адресов и задали респондентам 15 контрольных вопросов.





В ведомстве подчеркивают, что ожидания по интернет-переписи также оправдались. Население приняло активное участие в переписи, используя возможность переписаться онлайн.





Таким образом переписались 2,023 млн жителей страны.









После завершения масштабной кампании по переписи населения страны Белстат начнет обработку результатов переписи.





Первые официальные данные по результатам переписи страна узнает уже 1 февраля.





Полная обработка полученной Белстатом информации закончится в июле 2021 года, когда завершится работа с данными сельхозпереписи.









До этого, в сентябре 2020-го, Белстат опубликует данные о национальном составе населения, его образовательном уровне.