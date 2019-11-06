Министр обороны Андрей Равков отказался помогать семье умершего от рака солдата

Михал Рыштовский из Кореличского района Гродненской области служил в Слониме около года. Его комиссовали в мае с 4-й стадией рака желудка. В июле он умер. После смерти весил 45 килограммов.





В армии Михаил не раз жаловался на боли, не мог есть. Однако, по словам его сестры Марии Грицкевич, его подозревали в том, что он «косит», и давали таблетки от боли желудка, вместо того чтобы обследовать. Семья покойного не исключает, что его забрали в армию уже больным, не увидев реальное состояние здоровья.





Мария Грицкевич ездила на личный прием к Равкову вместе с кандидатом в депутаты по Восточному округу в Минске Натальей Горячко. На беседе присутствовал специалист отдела пенсионного и страхового обеспечения Министерства обороны Виктор Наркович.





Свободе . Она подняла три вопроса: О содержании разговора сестра умершего солдата рассказала. Она подняла три вопроса:





чтобы он выдали медицинские документы;

чтобы выплатили страховую компенсацию после смерти брата;

чтобы армия компенсировал расходы на похороны.

Семья не может получить медицинские документы о болезни умершего солдата

Мария Грицкевич пожаловалась министру обороны, что уже месяц не может получить заключение военной комиссии о болезни брата - мол, ее направляют из учреждения в учреждение, из одного города в другой. В ответ ей посоветовали еще раз обратиться в военкомат с заявлением о выдаче документов и подтвердить родство. Ранее ей об этом никто не говорил. По ее словам, ей категорически отказались выдавать нужные бумаги, так как «не положено».





Семье отказывают в страховой выплате

Что касается страховых выплат, то Виктор Наркович объяснил: смерть солдата - не страховой случай, так как произошла дома, на тот момент он уже не служил в армии, а его смерть не была связана с выполнением служебных обязанностей.





Недавно в устной беседе следователь, который ведет дело, сказал Марии Грицкевич, что Михаил получил заболевание уже в армии. Сестра полагает, что заболевание связано с выполнением его обязанностей в армии, что его плохо лечили, поздно поставили правильный диагноз, не перевели на специальное питание и режим в связи с болезнью, а значит, в том, что брат умер, виновна армия.





По словам Натальи Горячко, которая работала 10 лет в страховой компании, случай Михаила должен быть страховым, так как болезнь возникла в армии, когда он исполнял свои обязанности.





Ранее страховая компания отказала семье солдата в компенсации, так как «смерть не связанн с выполнением воинской службы». В Белгосстрахе также отметили, что Рыштовский умер не в армии, а дома.





Военная часть не компенсировал расходы на похороны солдата

К тому же Мария Грицкевич пожаловалась, что никто из военных не выразил семье соболезнование в связи со смертью брата, не приехал на похороны и не компенсировал расходы на похороны. Андрей Равков ответил, что ни в части, ни в Министерстве не обязаны были знать о смерти бывшего военнослужащего, и удивился, почему мать сама об этом не сообщила.









Виктор Наркович добавил, что по законодательству Министерства обороны не может заниматься и этими выплатами по той же причине - ведь Рыштовский на момент смерти был комиссован из армии.





«Так его надо было оставить умирать в армии? Почему вы его не оставили? Он и так год там промучился, еженедельно лежал в санчасти. Вы же сами знали, что он не выживет с таким диагнозом!», - эмоционально заявила Мария Грицкевич на приеме у Равкова.





На самом деле, в семью солдата приезжали военные из его бывшей части и предлагали помощь. Однако это случилось только через 4 месяца после смерти парня и сразу после очередной статьи в СМИ, где семья жаловалась на отсутствие помощи со стороны воинской части.





В конце встречи Андрей Равков предложил Грицкевич дождаться результатов проверки.





Уголовное дело по этому случаю не заводили. Результатов экспертизы, которая бы показала, когда именно заболел и от чего умер Михаил Рыштовский, еще нет.





Семья не хочет ждать результатов проверки и планирует обратиться в суд, чтобы добиться справедливости и наказать виновных в смерти родственника.