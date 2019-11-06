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В Беларуси ищут обладателя джекпота

07.11.2019 20:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Счастливчик принял участие в розыгрыше лотереи в одной из точек Бреста.

Поиски победителя лотереи — забава не менее захватывающая, чем сама лотерея. Недавно всей страной искали человека, который выиграл почти 4 млн. Сегодня сотрудники компании «Спорт-пари» ищут, кому бы отдать очередной джекпот. Сумма получилась поменьше — 84 тыс. рублей, передает «Онлайнер».

Розыгрыш 1394-го тиража лотереи «Спортлото 5 из 36» состоялся вчера, 6 ноября. Известно, что победитель самостоятельно выбрал числа (33, 1, 21, 11, 19) в одной из точек Бреста. Кто он, пока неизвестно, ждут, что отзовется.


В минском офисе «Спорт-пари» победителя с чек-прогнозом ждут более 84 тыс. рублей. Эта сумма будет выплачена полностью (выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами).

Джекпоты именно в этой лотерее («Спортлото 5 из 36») случались ранее 44 раза, максимальный — 591 954 рубля — выпал 17 марта 2019 года.

В компании говорят, что за последние 10 месяцев победителям выплачено более 19 млн рублей. Организаторы лотереи уточнили, что джекпоты часто выпадают на ставки, сделанные участниками в дни рождения или накануне праздников. Например, в 2017 году джекпот в размере 225 тыс. рублей выиграла пенсионерка из Слуцкого района.


 
 
Теги: Брест
 
 
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Счастливчик принял участие в розыгрыше лотереи в одной из точек Бреста.
 
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