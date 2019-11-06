"Еврорадио" . Пресс-служба футбольного клуба информирует, что поскольку разрешение на работу Вернидуба в Беларуси еще оформляется, в ближайшем матче чемпионата страны со "Славией" исполняющим обязанности главного тренера остается Сергей Никифоренко, передает





Об увольнении главного тренера "Шахтера" 60-летнего российского специалиста Сергея Ташуева стало известно 4 ноября. Сотрудничество было отменено "по соглашению сторон" за три тура до финиша. Горняки идут в чемпионате на третьем месте.









Вернидубу 53 года. В прошлом он был футболистом, последний клуб — "Зенит" (Санкт-Петербург). Тренерскую карьеру начал в 2001-м. Его последняя команда — луганская "Заря". Признавался лучшим тренером года в Украине в 2016-м и 2018-м годах.