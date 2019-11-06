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«Агрогородки – это чудо, то, которое давно ждали крестьяне». Что изменилось в белорусской деревне?
Источник материала: СТВ
Ренессанс белорусского села начался в XXI веке. Главный лейтмотив программы возрождения села – жизнь на деревне не должна качественно отличаться от городской. Тогда заговорили о высоких соцстандартах в новых агрогородках.
Владислав Цыдик, председатель общественного объединения ветеранов Центрального аппарата Комитета государственного контроля Беларуси:
Мы дали толчок многим другим странам бывшего Советского Союза, прилегающим к нам, потому что они увидели успех в нашем аграрном секторе. И потянулись за нами для того, чтобы изучать опыт нашей работы.
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Ренессанс белорусского села начался в XXI веке. Главный лейтмотив программы возрождения села – жизнь на деревне не должна качественно отличаться от городской....
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