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«Не мы же к вам ездим, а вы к нам». Белорус рассказал, почему уехал из Минска в глубинку и стал рыбаком
Источник материала: СТВ
Белорусский агрогородок стал всемирно известным брендом. По нашему образу и подобию деревни построены в Венесуэле и Азербайджане. Каждая деревня сохранила свою аутентичность. И теперь белорусы уже едут из города – поближе к истокам.
Валерий, хотя среди местных он больше известен как Будулай, когда-то променял столицу на сельские просторы. Тем более современная белорусская деревня – это микс цивилизации и натуралистичности.
Валерий Ефремов, рыбак:
Почему раньше народ в столицу рвался? Три канала телевидения, магазины рядом с продуктами. Сейчас магазины есть все. Не мы же к вам ездим, а вы к нам.
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«Не мы же к вам ездим, а вы к нам». Белорус рассказал, почему уехал из Минска в глубинку и стал рыбаком
Белорусский агрогородок стал всемирно известным брендом. По нашему образу и подобию деревни построены в Венесуэле и Азербайджане. Каждая деревня сохранила свою...
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