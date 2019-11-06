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В Великобритании стартовала предвыборная гонка: у кандидатов 5 недель на агитацию

07.11.2019 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Предвыборная гонка стартовала и в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании стартовала предвыборная гонка: у кандидатов 5 недель на агитацию

День голосования намечен на 12 декабря, и у кандидатов всего пять недель, чтобы заручиться поддержкой как можно большего количества граждан.

В Великобритании стартовала предвыборная гонка: у кандидатов 5 недель на агитацию

Досрочные парламентские выборы были объявлены из-за сложной ситуации вокруг выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Brexit должен был состояться 31 октября, однако дату вновь пришлось перенести, поскольку парламент не одобрил новый проект сделки с Брюсселем.

В Великобритании стартовала предвыборная гонка: у кандидатов 5 недель на агитацию

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Новости Великобритании. Предвыборная гонка стартовала и в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. День голосования намечен на 12 декабря, и у...
 
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