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В Великобритании стартовала предвыборная гонка: у кандидатов 5 недель на агитацию
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Предвыборная гонка стартовала и в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
День голосования намечен на 12 декабря, и у кандидатов всего пять недель, чтобы заручиться поддержкой как можно большего количества граждан.
Досрочные парламентские выборы были объявлены из-за сложной ситуации вокруг выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Brexit должен был состояться 31 октября, однако дату вновь пришлось перенести, поскольку парламент не одобрил новый проект сделки с Брюсселем.
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Новости Великобритании. Предвыборная гонка стартовала и в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. День голосования намечен на 12 декабря, и у...
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