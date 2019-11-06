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Анатолий Симончик о ЧЕ по муай-тай – 2019: выставили сильнейший состав, пока всё идет по плану
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Любители боев уже три дня наблюдают за ходом чемпионата Европы по муай-тай, который проходит во Дворце спорта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Третий день отмечен самой насыщенной программой: 55 поединков на двух рингах. 7 ноября в основном соревнуются юниоры от 14 до 17 лет. Борьбу продолжают одни из лидеров нашей команды – Виталий Гурков, Андрей Кулебин и Елена Лешкевич.
Поддержки болельщиков нашим бойцам сегодня было не занимать. На ринг вышли юниоры. Ребятам от 14 до 17 лет. Сегодня решалось, кто из них выйдет в финал в своей категории.
Следующий раунд себе обеспечил Илья Сырыцкий. Парень справился с соперником легко.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
В целом Беларусь заявила на чемпионат Европы 90 спортсменов. Чемпионат Европы проводится по любительскому муай-тай (правила более щадящие, чем в профессиональном). К примеру, у бойцов есть защитная экипировка. Бой состоит из трех (а не пяти) раундов по три минуты каждый.
Сетка соревнований определяется слепой жеребьевкой, то есть соперниками могут быть любые спортсмены из одной категории.
В Минск приехали очень сильные спортсмены – это отметил и главный тренер сборной Беларуси по восточным единоборствам. В каждой весовой категории победитель или призер чемпионатов мира, континентальных форумов. Наши же бойцы сделали хороший задел для наград. Белорусы ставят задачу занять первое общекомандное место.
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Завтра бои возобновятся в 14:00 и продолжатся до 18:00. Больший упор сделают на взрослых. Кстати, в дни чемпионата вход во Дворец спорта свободный.
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Новости Беларуси. Любители боев уже три дня наблюдают за ходом чемпионата Европы по муай-тай, который проходит во Дворце спорта в Минске, сообщили в программе...
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