Больше белорусов украинцы любят только сограждан

"Белсат". Исследование проводилось по шкале американского социолога Эмори Богардуса. Для каждой этнической группы из перечня респонденты отвечали, насколько близкие отношения они готовы допустить с представителями каждой из этнических групп. Это называется социальной дистанцией, передает





Согласно опросу, жители Украины положительнее всего относятся к украиноязычным и русскоязычным украинцам (индекс 2,2 и 2,7 соответственно). Большинство опрошенных готовы допустить представителей этих групп как членов своей семьи и близких друзей.





Затем идут белорусы (3,2). Украинцы также стали немного теплее относится к русским (3,6 в этом году по сравнению с 3,8 в прошлом).





Затем идут несколько этнических групп – поляки, евреи, крымские татары, канадцы, американцы, немцы с примерно одинаковой социальной дистанцией 4,1 – 4,3.









Завершают иерархию социальных дистанций французы (4,4), румыны (4.7), африканцы (5,2), и на последнем месте цыгане (5,4).









Относительно общего уровня ксенофобии указывается, что его уровень в Украине рос с некоторыми колебаниями с 1994 до 2007 года, он достиг за этот период показателя 4,3 баллов.







