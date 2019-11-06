Источник материала: Soligorsk News



«Не угадаешь, кем я работаю». Солигорчанка выступает в «фитнес-бикини», но ее профессия вас удивит. Автор: Эдуард Кидяев. Источник: TUT.BY

Валентина Коротченя работает мастером на «Беларуськалии». Днем и даже ночью девушка дробит руду, а после смены идет заниматься в тренажерный зал и готовиться к соревнованиям по бодибилдингу. «Я знаю, что эта профессия выглядит немного несовместимой со мной. Никогда не угадаешь, что я работаю на руднике», — смеется Валентина.





«Не хотелось связывать свою жизнь вплотную со спортом»



Валентина рассказывает, что в спорте была всегда. В школьные годы серьезно увлекалась легкой атлетикой, выполнила «кандидата в мастера». Однако несмотря на успехи в соревнованиях, связывать свою жизнь вплотную со спортом не хотелось.



— У меня математический склад ума. В результате я поступила в БГУ на физический факультет и отучилась на физика-инженера.



На первом курсе Валентине пришлось завязать с легкой атлетикой из-за травм. К многочисленным профессиональным добавилась злополучная домашняя: девушка поскользнулась дома на ламинате и получила разрыв задней поверхности бедра. Восстановиться не удалось, и Валентина сменила бег на самостоятельные походы в тренажерный зал. А после окончания университета девушка вернулась в родной Солигорск.







«Никогда не угадаешь, что я работаю на руднике»



Сегодня Валентина работает мастером дробления на третьем руднике «Беларуськалия». Вся деятельность ее отделения проходит на поверхности. Оно располагается над шахтами, в которых добывают руду и отправляют наверх. Задача Валентины — руководить процессом ее перемола. В результате часть дробленой руды отправляется на склады, часть — на специальную фабрику для переработки.



— Работа однозначно непростая. Я руковожу тем, как работает отделение, оборудование, люди, слежу за заполнением складов, веду документацию, несу ответственность за жизни подчиненных.



В подобных условиях присутствует вредность. Работать приходится при большой вибрации, шуме и запыленности. Большая часть коллег и работников рудника — мужчины. Но девушка признается, что никакой дискриминации не чувствует: к ней относятся с пониманием, уважением и поддержкой.



— Я знаю, что эта профессия выглядит немного несовместимой со мной. Никогда не скажешь, что я работаю на руднике, — смеется Валентина. — Но у такой работы свои плюсы. Здесь есть стабильность и перспективы.







«После 12-часовой смены еду на тренировку».



Свою работу Валентина совмещает с соревнованиями по бодибилдингу. Пять месяцев назад девушка загорелась выступлениями и решила подготовиться.



— У меня никогда не было комплексов насчет внешности, но все равно я видела моменты, над которыми нужно работать. Мне нравились спортивные женские фигуры. И в какой-то момент поняла, что хочу большего в плане спорта.



Самым сложным, по словам Валентины, оказалось соблюдать режим при графике два через два: 12 часов девушка работает в дневную смену, а на следующий день выходит в ночную. После следует «отсыпной» и выходной — дальше снова за работу.



— Это очень тяжело. Когда смена с 8 утра до 8 вечера, то я сразу после работы еду на тренировку. Она у меня начинается в 8:30, и где-то только в 11 часов я прихожу домой. Перед ночной сменой я также делаю тренировку. И иногда даже после: сплю и иду заниматься.







Валентина успела выступить лишь на одних соревнованиях в Беларуси и пока не заняла призового места. Спортсменка поясняет, что подготовила слишком «сухую» по бодибилдерским меркам форму.



— Понятно, что первый блин должен быть комом, — смеется девушка. — Это был хороший опыт. Но мне в силу спортивного характера очень важна победа. После белорусских соревнований у меня в планах поучаствовать в международных стартах. Только на местных турнирах однозначно не стоит останавливаться: здесь за победу ты практически ничего не получаешь. Но есть старты, где тебя мотивируют призовыми, это однозначно стимулирует спортсменов ехать и выступать.







«Не нужно бояться есть макароны».



Кардинально изменить фигуру, по словам Валентины, помогло питание и тяжелые тренировки. Для того чтобы поменять пропорции и сделать мышцы округлее, девушка занимается с тяжелыми весами. Рекорд, до которого дошла Валентина, — 130 кг в приседе со свободным весом и 320 кг в тренажере. О своих травмах девушка в зале старается не вспоминать.



— Первое время я очень осторожничала, страх травмироваться был и, конечно, есть. Но, думая об этом, ты создаешь себе психологическое давление. Поэтому нужно настроить себя на правильную тренировку. Не нужно бояться больших весов, все можно контролировать. Но если есть чувство, что это не надо сегодня делать, — лучше не делать, — улыбается спортсменка.



Главный секрет красивого тела, по мнению Валентины, — здоровое, сбалансированное питание. Девушка рассказывает, что в ее рационе большое количество жиров в виде орехов и авокадо. Также для хорошей формы Валентина советует считать калории и взвешивать еду.



— Не нужно бояться есть макароны, например. Также важно достаточное количество белка. Я стараюсь питаться разнообразно: ем рыбу, мясо. И ничего не готовлю с маслом, ничего не жарю: либо запекаю, либо тушу, либо варю.







«Заканчивай, тебе это не надо»



Валентина признается: иногда приходят мысли о том, чтобы поменять сферу. Однако в работе на руднике есть множество привилегий. И особо важный пункт — оплата труда. На руднике, по словам девушки, можно зарабатывать больше, чем получает средний тренер в Минске.



— Чтобы тренироваться и выступать на соревнованиях, нужны средства. У нас в Беларуси нет спонсоров, которые бы помогали выезжать на международные мероприятия. Все идет за счет собственных денег. И моя работа позволяет мне это делать.



В свои выходные Валентина старается приезжать в Минск, признается, что очень скучает по большому городу. Для разнообразия приходит тренироваться в столичные залы и не остается без внимания.







— Но самая интересная реакция на меня была в Таиланде: мужчины занимались с такими же весами, как и я, но не могли этого понять. Первая версия, что я на каких-то стероидах, и это, конечно, неправда, — смеется Валентина. — А у нас в залах мужчины, наоборот, смотрят с достоинством, что есть такие девушки, которые могут столько присесть, столько поднять. Я больше замечаю взгляды гордости, а не зависти.



Друзья, отмечает Валентина, поддерживают ее хобби: спрашивают совета и иногда просятся сходить в зал вместе. Правда, семья реагирует настороженно.



— Бабушка часто говорит: «Заканчивай, тебе это не надо, замуж пора выходить». Мама, бывает, скажет: «Может быть, хватит?», но в основном — слова поддержки. Но я же не враг себе, я слежу за своим здоровьем внимательно, не буду вредить себе, если что-то идет не так.

