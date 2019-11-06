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«Должны идти только знаковые люди». Как в регионах Беларуси проходили выборы в Совет Республики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси состоялись выборы в Совет Республики. Сенаторов избирают на специальных заседаниях депутатов местных советов базового уровня, а также Минского городского совета. Голосование прошло в каждой области и столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск своих представителей в Совет Республики выбирал в городской ратуше. Депутаты Минского городского совета на специальное заседание собрались практически в полном составе – 49 человек. Кворум – обязательное условие для того, чтобы выборы состоялись.
Кандидаты на кресло сенатора от Минска – люди абсолютно разных сфер: врачи, юристы, ученые, преподаватели. Внушительный срез белорусского общества. Активные, инициативные. Кстати, практически все они работают в парламенте на общественных началах, не получая за это зарплаты.
Совет Республики – фильтр для законопроектов, которые проходят через парламент. Сенаторы отвечают за качество будущих законов. Поэтому выборы в верхнюю палату – комбинация многоуровневая.
Первоначально на совместном заседании Мингорисполкома и Мингорсовета рассмотрели 9 претендентов. До финального голосования дошли только 8 из них.
На повестке заседания один вопрос – выборы сенаторов. Кстати, голосовали депутаты за предложение по-старинке, поднимали руки. Но считать не потребовалось – поддержка единогласная. После представления кандидатов вопросы, обсуждение и процедура тайного голосования. Все по протоколу: опечатанная урна, кабинки для волеизъявления и подсчет голосов строго в установленном законом порядке.
Такие специальные заседания сегодня прошли по всей стране, в каждой области – со своими особенностями. Кстати, не зря в народе Совет Республики часто называют «палатой регионов». Что символично, сенаторов 7 созыва выбирали в праздник 7 ноября.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Александр Крапивницкий, кандидат от Брестской области в члены Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва:
Они накопили достаточный опыт работы на местах, чтобы понять, что можно и нужно изменить в существующем законодательстве. Создание новых производств в регионе, развитие предпринимательства, здравоохранения и сельского хозяйства. Планы есть по каждому из направлений. Депутаты местных советов с ними согласились и поддержали.
Александр Добриян, корреспондент:
На фото – открытие медицинских центров, бассейнов, современных производств, новейшая белорусская техника и достижения спортсменов. Все, чем жил регион последние годы. Наглядная иллюстрация того, что выбирают белорусы.
Виктор Замостин, председатель Калинковичского районного Совета депутатов:
Наталья Сидорова, депутат Комянского районного Совета депутатов:
Участники заседания не скрывали хорошего настроения. Делать свой выбор в день, который сыграл важную роль в истории нашей страны, вдвойне ответственно.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Игорь Каско, кандидат от Могилевской области в члены Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва:
Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
Я рада, что те кандидатуры, которые сегодня рассматривала Могилевская область, отвечают этим требованиям.
Ирина Недобоева:
Вадим Смоляк, корреспондент:
Специфика этой кампании такова, что у центрального региона нет номинального областного центра, поэтому по традиции на значимом мероприятии всех собрал Дворец культуры в Молодечно. На парковке бок о бок стоят 23 автобуса, символизируя сплоченность 22 районов и города Жодино. Отражением такой организованности стал и избирательный процесс.
Причем духу национального праздника в целом соответствовали и атмосфера мероприятия, и настроение гостей. В их числе депутаты местных советов базового уровня, представители Миноблисполкома, а также почетные жители центрального региона.
Свои голоса за будущих сенаторов области отдали 650 человек. Кандидаты в свою очередь представили программы будущей деятельности и ответили на вопросы.
Наталья Якубицкая, кандидат от Минской области в члены Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва:
Елена Дмухайло, секретарь Центризбиркома Беларуси:
Все регионы и Минск сегодня определились со своими сенаторами. Избрано 56 человек.
А уже в следующее воскресенье белорусам предстоит определиться с народными избранниками. Пройдут выборы в нижнюю палату Национального собрания Беларуси. У кандидатов остались считанные дни, чтобы привлечь избирателей на свою сторону. У нас есть время определиться с окончательным выбором.
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Новости Беларуси. В Беларуси состоялись выборы в Совет Республики. Сенаторов избирают на специальных заседаниях депутатов местных советов базового уровня, а...
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