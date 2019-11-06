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Дмитрий Шульга о команде на «Кубке Президентского спортивного клуба»: мы брали лидеров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске 8 ноября стартует международный турнир среди юношеских сборных «Кубок Президентского спортивного клуба», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Участие принимают четыре страны: Беларусь, Россия, Латвия, Словакия. Лидером по количеству побед за всю историю соревнований является российская команда – она восемь раз становились чемпионами. Хозяева поднимались на верхнюю строчку пьедестала трижды.
7 ноября у ребят состоялись первые тренировки. Основа белорусского состава – спортсмены, играющие в высшей лиге за команду U-17. Также в форме сборной мы увидим Илью Шуринова из «Динамо-Москвы» и Илью Гаврилова из «Спартака».
Дмитрий Шульга, главный тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею (U-17):
Для того, чтобы сыграться, у них времени было достаточно. Многие из них, в принципе, одноклубники. Мы имеем в нападении, допустим, готовые связки, пары, где ребята вместе играли. Поэтому по взаимодействию проблем, по идее, не должно быть, вопрос по качеству игры.
Розыгрыш кубка пройдет с 8 по 10 ноября. Все игры будут сыграны на малой площадке «Чижовка-Арены».
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Новости Беларуси. В Минске 8 ноября стартует международный турнир среди юношеских сборных «Кубок Президентского спортивного клуба», сообщили в программе...
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