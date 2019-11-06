ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Шульга о команде на «Кубке Президентского спортивного клуба»: мы брали лидеров

07.11.2019 21:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 8 ноября стартует международный турнир среди юношеских сборных «Кубок Президентского спортивного клуба», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Шульга о команде на «Кубке Президентского спортивного клуба»: мы брали лидеров

Участие принимают четыре страны: Беларусь, Россия, Латвия, Словакия. Лидером по количеству побед за всю историю соревнований является российская команда – она восемь раз становились чемпионами. Хозяева поднимались на верхнюю строчку пьедестала трижды.

Дмитрий Шульга о команде на «Кубке Президентского спортивного клуба»: мы брали лидеров

7 ноября у ребят состоялись первые тренировки. Основа белорусского состава – спортсмены, играющие в высшей лиге за команду U-17. Также в форме сборной мы увидим Илью Шуринова из «Динамо-Москвы» и Илью Гаврилова из «Спартака».

Дмитрий Шульга о команде на «Кубке Президентского спортивного клуба»: мы брали лидеров

Дмитрий Шульга, главный тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею (U-17):
Когда отбирали ребят на просмотры, в основном, конечно же, мы брали лидеров своих команд. То есть оценивали их по статистическим показателям. Ну а дальше уже три месяца мы отработали – кого-то отобрали, кого-то отправили. Пока что те, кто остались, они выступают здесь.

Для того, чтобы сыграться, у них времени было достаточно. Многие из них, в принципе, одноклубники. Мы имеем в нападении, допустим, готовые связки, пары, где ребята вместе играли. Поэтому по взаимодействию проблем, по идее, не должно быть, вопрос по качеству игры.

Дмитрий Шульга о команде на «Кубке Президентского спортивного клуба»: мы брали лидеров

Розыгрыш кубка пройдет с 8 по 10 ноября. Все игры будут сыграны на малой площадке «Чижовка-Арены».

Люди в материале: Дмитрий Шульга
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске 8 ноября стартует международный турнир среди юношеских сборных «Кубок Президентского спортивного клуба», сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выездной прием граждан в Солигорске проведёт заместитель министра энергетики.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • майкл корс часы официальный сайт в россии в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика