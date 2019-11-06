Волейбольный «Шахтёр» обыграл финский «ВяЛеПя» в домашнем матче

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» удачно стартовал в квалификации волейбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





В рамках второго раунда отбора на паркете минского Дворца спорта «Уручье» парни Виктора Бекши разобрались с финским «ВяЛеПя» – 3:0. Борьба началась уже с первых розыгрышей, и первая партия завершилась со счетом 29:27. Второй сет «горняки» взяли увереннее – 25:22, а в третьей части встречи довели дело до победы – 25:13.





Ответный матч пройдет 14 ноября в Финляндии.