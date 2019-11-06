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«Цмоки» в третий раз проиграли в женском Еврокубке

07.11.2019 21:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минские «Цмоки» потерпели третье кряду поражение в розыгрыше женского баскетбольного Еврокубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Цмоки» в третий раз проиграли в женском Еврокубке

Команда Андрея Вавлева на родном паркете Falcon Club уступила турецкому «Хатаи». «Драконши» долгое время вели в счете, но провалили четвертую четверть. Итоговый счет встречи 66 на 67.

«Цмоки» в третий раз проиграли в женском Еврокубке

После четырех туров в группе D минчанки с пятью балами занимают третье место.

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Новости Беларуси. Минские «Цмоки» потерпели третье кряду поражение в розыгрыше женского баскетбольного Еврокубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда...
 
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