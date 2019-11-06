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Дэнни Тэйлор подписал контракт с минским «Динамо»

07.11.2019 21:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пополнение в минском «Динамо». Как сообщает сайт хоккейного клуба, в ряды «зубров» влился вратарь Дэнни Тэйлор, с которым подписан просмотровый контракт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дэнни Тэйлор подписал контракт с минским «Динамо»

Это значит, что игрок может провести в «Динамо» три матча, после чего будет принято решение о заключении полноценного соглашения или расставании.

Дэнни Тэйлор подписал контракт с минским «Динамо»

Кстати, Тэйлор уже играл в минском клубе. В сезоне 2014/2015 годов канадец провел за «зубров» 19 матчей, отразив 90,4 % нанесенных бросков.

Люди в материале: Дэнни Тэйлор
 
 
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Новости Беларуси. Пополнение в минском «Динамо». Как сообщает сайт хоккейного клуба, в ряды «зубров» влился вратарь Дэнни Тэйлор, с которым подписан просмотровый...
 
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