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Центр Европы: где находится то самое место, равноудалённое от всех границ?

07.11.2019 22:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Эту родинку на теле ищут уже не первую сотню лет. Фигура у старушки-Европы, прямо скажем, не идеальная, а потому вычислить, где находится тот самый центр, невероятно сложно.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Центр Европы: где находится то самое место, равноудалённое от всех границ?

О своем интересном положении уже заявляли Украина, Литва, Словакия и вот, наконец, Беларусь. По расчетам ученых, а точнее специальной компьютерной программы, это место на живописном берегу озера Шо равноудалено от всех европейских окраин.

Центр Европы: где находится то самое место, равноудалённое от всех границ?

Екатерина Антипова, профессор, доктор географических наук:
Центральность нашего положения – она уникальна.

Восточные границы: нас окружают традиционные исторические партнеры, с которыми налажены не просто тесные связи, а уникальные по своей истории. Близкие и понятные, которые будут и дальше развиваться.

Западные границы: нас окружают партнеры, перспективы развития которых закладываются, и они тоже будут вектором нашего развития – Польша, Германия.

Люди в материале: Екатерина Антипова
 
 
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Эту родинку на теле ищут уже не первую сотню лет. Фигура у старушки-Европы, прямо скажем, не идеальная, а потому вычислить, где находится тот самый центр, невероятно...
 
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