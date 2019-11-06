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Центр Европы: где находится то самое место, равноудалённое от всех границ?
Источник материала: СТВ
Эту родинку на теле ищут уже не первую сотню лет. Фигура у старушки-Европы, прямо скажем, не идеальная, а потому вычислить, где находится тот самый центр, невероятно сложно.
О своем интересном положении уже заявляли Украина, Литва, Словакия и вот, наконец, Беларусь. По расчетам ученых, а точнее специальной компьютерной программы, это место на живописном берегу озера Шо равноудалено от всех европейских окраин.
Екатерина Антипова, профессор, доктор географических наук:
Восточные границы: нас окружают традиционные исторические партнеры, с которыми налажены не просто тесные связи, а уникальные по своей истории. Близкие и понятные, которые будут и дальше развиваться.
Западные границы: нас окружают партнеры, перспективы развития которых закладываются, и они тоже будут вектором нашего развития – Польша, Германия.
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Эту родинку на теле ищут уже не первую сотню лет. Фигура у старушки-Европы, прямо скажем, не идеальная, а потому вычислить, где находится тот самый центр, невероятно...
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