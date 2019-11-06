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«Школа родителей» и кризисный центр: кто может рассчитывать на помощь?
Источник материала: СТВ
Здесь, в Могилеве, решили не ограничиваться привычными функциями помощи семьям. Создали «школу родителей» и кризисный центр.
На помощь и даже временный приют могут рассчитывать отчимы-мачехи, попавшие в сложную ситуацию, приемные, профессиональные и несовершеннолетние родители.
Татьяна Шман, руководитель отдела поддержки семьи и ребенка, руководитель проекта школа родителей «SOS – детская деревня Могилев»:
Профессиональные замещающие семьи в Беларуси существуют чуть более 20 лет.
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Здесь, в Могилеве, решили не ограничиваться привычными функциями помощи семьям. Создали «школу родителей» и кризисный центр. О том, когда появились...
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