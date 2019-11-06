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«Успеем на пляж, давайте тренироваться». Как возрождали турнир «Золотая шайба»
Источник материала: СТВ
Когда-то мяч или шайбу гоняли по дворам в каждом районе. С 60-х на весь Союз гремел турнир «Золотая шайба». Но во времена больших политических перемен, взрослым было не до детских турниров – любительский хоккей ожидал закономерный спад.
С 1997-го «Золотая шайба» – это турнир на призы Президента. Тогда еще в Беларуси было всего четыре ледовые площадки. Сегодня их более 30: Пружаны, Ивацевичи, Орша, Пинск, Жлобин...
А это Горки. Ледовый дворец. Один из спортивных объектов, которыми Беларусь приросла в новейшей истории. Сегодня кроме специализированной школы, здесь тренируется любительская команда, трижды выигравшая ту самую «Золотую шайбу».
Иван Высоцкий, тренер любительской команды по хоккею «Сокол» (Горки):
Накал страстей, как в большом спорте. Тренировки, матчи и принципиальные соперники.
Иван Высоцкий:
Великолепная пятерка: пара защитников, в нападении лучший бомбардир и капитан. Готовятся к очередным успехам.
Подробности – в
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Когда-то мяч или шайбу гоняли по дворам в каждом районе. С 60-х на весь Союз гремел турнир «Золотая шайба». Но во времена больших политических перемен, взрослым было...
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