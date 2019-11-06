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«Успеем на пляж, давайте тренироваться». Как возрождали турнир «Золотая шайба»

07.11.2019 22:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Когда-то мяч или шайбу гоняли по дворам в каждом районе. С 60-х на весь Союз гремел турнир «Золотая шайба». Но во времена больших политических перемен, взрослым было не до детских турниров – любительский хоккей ожидал закономерный спад.

В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали о том, как возрождали «Золотую шайбу».

«Успеем на пляж, давайте тренироваться». Как возрождали турнир «Золотая шайба»

С 1997-го «Золотая шайба» – это турнир на призы Президента. Тогда еще в Беларуси было всего четыре ледовые площадки. Сегодня их более 30: Пружаны, Ивацевичи, Орша, Пинск, Жлобин...

«Успеем на пляж, давайте тренироваться». Как возрождали турнир «Золотая шайба»

А это Горки. Ледовый дворец. Один из спортивных объектов, которыми Беларусь приросла в новейшей истории. Сегодня кроме специализированной школы, здесь тренируется любительская команда, трижды выигравшая ту самую «Золотую шайбу».

«Успеем на пляж, давайте тренироваться». Как возрождали турнир «Золотая шайба»

Иван Высоцкий, тренер любительской команды по хоккею «Сокол» (Горки):
Дети тренируются на хорошем льду, уберут здесь, машины почистят этот лед. Конечно, это большое подспорье, это не сравнить с хоккейной коробкой.

«Успеем на пляж, давайте тренироваться». Как возрождали турнир «Золотая шайба»

Накал страстей, как в большом спорте. Тренировки, матчи и принципиальные соперники.

Иван Высоцкий:
Приходят сами. Я вам скажу, лето, я говорю: «Мальчишки, идите загорайте». Самому хочется иногда отдохнуть. – «Нет, мы успеем на пляж, давайте тренироваться».

«Успеем на пляж, давайте тренироваться». Как возрождали турнир «Золотая шайба»

Великолепная пятерка: пара защитников, в нападении лучший бомбардир и капитан. Готовятся к очередным успехам.

«Успеем на пляж, давайте тренироваться». Как возрождали турнир «Золотая шайба»

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Иван Высоцкий
 
 
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Когда-то мяч или шайбу гоняли по дворам в каждом районе. С 60-х на весь Союз гремел турнир «Золотая шайба». Но во времена больших политических перемен, взрослым было...
 
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