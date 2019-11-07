Стальной характер, выдержка и «подножки» от противников: в Гродно проходит чемпионат области по шахматам

Источник материала: Вороновская газета





хоккее , а о… шахматах. Представители этого вида спорта умеют ставить подножки лучше любых бойцов, да и характер должен быть не из слабых – пятичасовое противостояние с оппонентом выдержит не каждый. Речь идет вовсе не о кулачных единоборствах или, а о… шахматах.





Подножка, конечно, фигуральная: один из вариантов начала партии называется гамбит, от итальянского «gambetto» – «подножка». Это дебют, в котором одна из сторон жертвует пешку для достижения куда большей выгоды, в идеале – выигрыша партии. Да и характер нужен стальной: партии могут длиться и семь часов, и все это время нельзя ни на секунду ослаблять бдительность.







Легендарный гамбит, правда, уже безнадежно устарел. Вряд ли кто-то из гродненских шахматистов начинает с него партию. В этом можно было убедиться, побывав на чемпионате Гродненской области по шахматам. Это единственный бесплатный шахматный клуб на территории всей Беларуси. Несмотря на то, что на взрослом уровне гродненские шахматисты довольно долго не занимали лучшие места на республике, многие из них имеют и многолетний опыт, и весомые звания.





– Никто еще не становился чемпионом, не проигрывая. Поражения – это основа будущих побед. Сегодняшние участники это прекрасно понимают, благо опыта у них – хоть отбавляй. Среди них, например, шесть кандидатов в мастера спорта, иногда в квалификации принимают участие и дети, которые уже в своем юном возрасте имеют, к примеру, первый разряд. Поездка на первенство республики в случае выигрыша станет для них прекрасным опытом, – рассказывает Владимир Веремейчик, мастер спорта СССР и главный судья соревнований.









Основная надежда для шахмат, как и в других видах спорта, – это молодое поколение. Гродненская область сейчас лидирует по числу любителей шахмат : в нашем регионе они стали массовым видом спорта. Сейчас во многих школах имеются шахматные кружки или факультативы для начальных классов. Весь необходимый инвентарь закуплен Белорусской федерацией шахмат. Несмотря на то, что шахматы не включены в реестр олимпийских дисциплин и единственную ДЮСШ закрыли около девяти лет назад, результаты у юных шахматистов действительно впечатляющие:

– У нас довольно часто проходят массовые соревнования по шахматам, в особенности среди детей. Например, завтра в средней школе №34 пройдут соревнования на разряд, где будут участвовать около 200 ребят. Правда, в серьезный спорт переходят единицы – мешает отсутствие сильной специализированной школы. Впрочем, и без нее дети достигают высоких результатов. Взять хотя бы Ксению Норман, которая стала в этом году чемпионкой Беларуси по быстрым шахматам в возрасте до 12 лет. Еще два мальчика заняли первое и третье место на чемпионате республики в возрасте до 8 лет. Надеемся, что они останутся в спорте и в скором будущем будут известны во всем шахматном мире.

Чемпионат области продлится до 10 ноября. По его итогам два сильнейших шахматиста и шахматистки отправятся на первенство республики.





















Виктор МОХАНЬ

Фото: Надежды КУЛАК https://grodnonews.by/