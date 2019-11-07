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Как работает ГАИ в Лидском районе: грубые нарушения ПДД, проверка маршруток и такси

07.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

О том, как работают в усиленном режиме сотрудники Госавтоинспекции Гродненской области в городе Лида на данный момент.

Как работает ГАИ в Лидском районе: грубые нарушения ПДД, проверка маршруток и такси
 

Областные наряды ГАИ прямо сейчас проводят рейдовые мероприятия по выявлению наиболее грубых нарушений Правил дорожного движения. Дополнительно уделяется внимание маршрутному транспорту и автомобилям служб такси.

Также проводятся операции «Фильтр».
 

Зауживая предназначенные для движения полосы, инспекторы проверяют остановленных водителей, их транспорт и документы.

К данному мероприятию присоединились и СМИ — корреспондент «Лидской газеты».

Впереди еще 3 выходных, а это значит, что подобные отработки будут проводиться и в других районах нашей области.
 
Как работает ГАИ в Лидском районе: грубые нарушения ПДД, проверка маршруток и такси
Как работает ГАИ в Лидском районе: грубые нарушения ПДД, проверка маршруток и такси
Как работает ГАИ в Лидском районе: грубые нарушения ПДД, проверка маршруток и такси
Как работает ГАИ в Лидском районе: грубые нарушения ПДД, проверка маршруток и такси
Как работает ГАИ в Лидском районе: грубые нарушения ПДД, проверка маршруток и такси
Как работает ГАИ в Лидском районе: грубые нарушения ПДД, проверка маршруток и такси
ГАИ УВД Гродненского облисполкома
 
 
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О том, как работают в усиленном режиме сотрудники Госавтоинспекции Гродненской области в городе Лида на данный момент.   Областные наряды ГАИ прямо сейчас...
 
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