Как работает ГАИ в Лидском районе: грубые нарушения ПДД, проверка маршруток и такси

Источник материала: Вороновская газета

О том, как работают в усиленном режиме сотрудники Госавтоинспекции Гродненской области в городе Лида на данный момент.





Областные наряды ГАИ прямо сейчас проводят рейдовые мероприятия по выявлению наиболее грубых нарушений Правил дорожного движения. Дополнительно уделяется внимание маршрутному транспорту и автомобилям служб такси.

Также проводятся операции «Фильтр».

Зауживая предназначенные для движения полосы, инспекторы проверяют остановленных водителей, их транспорт и документы.

К данному мероприятию присоединились и СМИ — корреспондент «Лидской газеты».

подобные отработки будут проводиться и в других районах нашей области. Впереди еще 3 выходных, а это значит, чтобудут проводиться и в других районах нашей области.















ГАИ УВД Гродненского облисполкома