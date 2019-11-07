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Как работает ГАИ в Лидском районе: грубые нарушения ПДД, проверка маршруток и такси
07.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
О том, как работают в усиленном режиме сотрудники Госавтоинспекции Гродненской области в городе Лида на данный момент.
Областные наряды ГАИ прямо сейчас проводят
Также проводятся операции «Фильтр».
Зауживая предназначенные для движения полосы, инспекторы проверяют остановленных водителей, их транспорт и документы.
К данному мероприятию присоединились и СМИ — корреспондент «Лидской газеты».
Впереди еще 3 выходных, а это значит, что
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О том, как работают в усиленном режиме сотрудники Госавтоинспекции Гродненской области в городе Лида на данный момент. Областные наряды ГАИ прямо сейчас...
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