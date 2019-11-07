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Движение через пункт пропуска «Берестовица» восстановлено в штатном режиме
07.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Движение через пункт пропуска «Берестовица» восстановлено, сообщили
«Транспортные средства следуют в штатном режиме», — сказали представители таможни.
Как сообщалось ранее, движение транспорта по автомобильному мосту через Свислочь между пунктами пропуска «Берестовица» и «Бобровники» 7 ноября было затруднено из-за ремонтных работ, которые проводила польская сторона.
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Движение через пункт пропуска «Берестовица» восстановлено, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне. «Транспортные средства следуют в штатном режиме»,...
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