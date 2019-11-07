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В Кореличском РОВД чествовали ветеранов милицейской службы

07.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, который был установлен в соответствии с приказом Министерства внутренних дел в 2007 году, ежегодно отмечается 10 ноября. Для сотрудников милиции, служивших во времена СССР, эта дата является символом уважения к истории ведомства и лучшим традициям стражей порядка.

В канун знаменательной даты в актовом зале Кореличского РОВД собрались ветераны, которые многие годы своей жизни посвятили службе в райотделе. Радость и грусть.. Смешанные чувства читались на лицах бывших коллег. Они искренне радовались встрече, вспоминали милицейские будни, делились воспоминаниями и рассказывали о повседневном. Однако время неумолимо движется вперед, отсчитывая год за годом. Поэтому без нотки грусти не обошлось.

В Кореличском РОВД чествовали ветеранов милицейской службы

В торжественной обстановке ветераны услышали многочисленные слова  благодарности за самоотверженную службу, теплые и искренние пожелания здоровья, счастья, оптимизма и долгих лет активной жизненной позиции.

В Кореличском РОВД чествовали ветеранов милицейской службы

– Мы искренне рады видеть вас в стенах райотдела, – обратился к присутствующим ветеранам милиции начальник Кореличского РОВД Алексей Гаврош. – За вашими плечами богатый жизненный опыт. Вы профессионалы своего дела. И сегодня подаете пример молодым сотрудникам органов внутренних дел. Этот праздник – повод вспомнить годы службы, встретиться с коллегами и пожать им руку.

В Кореличском РОВД чествовали ветеранов милицейской службы

Председатель ветеранской организации РОВД Михаил Парфенко пожелал ветеранам крепкого здоровья, благополучия и оптимизма. Ныне действующим сотрудникам – успехов в служебной деятельности, которые бы подкреплялись накопленным ветеранами опытом.

За активное содействие органам внутренних дел в исполнении возложенных на них задач и оказание содействия в пропаганде деятельности органов внутренних дел благодарность объявлена ветеранам милиции Борису Коршуну, Александру Демидовичу и Аркадию Русаку.

В Кореличском РОВД чествовали ветеранов милицейской службы

Юбилейной медалью «100 год міліцыі Беларусі” награжден ветеран милиции Владимир Хауста, который 30 лет жизни посвятил службе в Кореличском РОВД. По состоянию здоровья Владимир Васильевич не смог присутствовать на мероприятии. Однако после окончания мероприятия заместитель начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Валерий Богуш вручил заслуженную награду ветерану у него дома. С заметным волнением бывший начальник отделения ГАИ Владимир Васильевич держал в руках юбилейную медаль, которая стала очередным признанием его добросовестной службы на благо безопасности водителей и пешеходов района.

В Кореличском РОВД чествовали ветеранов милицейской службы

В Кореличском РОВД чествовали ветеранов милицейской службы

Праздничное настроение на протяжении мероприятия создавал коллектив районного Центра культуры и народного творчества.

В Кореличском РОВД чествовали ветеранов милицейской службы

В Кореличском РОВД чествовали ветеранов милицейской службы

В Кореличском РОВД чествовали ветеранов милицейской службы

В Кореличском РОВД чествовали ветеранов милицейской службы

В Кореличском РОВД чествовали ветеранов милицейской службы

В Кореличском РОВД чествовали ветеранов милицейской службы

В Кореличском РОВД чествовали ветеранов милицейской службы

В Кореличском РОВД чествовали ветеранов милицейской службы

Оксана ЯНУШ

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День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, который был установлен в соответствии с приказом Министерства внутренних дел в
 
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