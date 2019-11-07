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Красно-зеленая ленточка станет символом молодежных электоральных пикетов БРСМ

07.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Красно-зеленая ленточка станет символом молодежных электоральных пикетов БРСМ

БРСМ проведет 8-9 ноября более 100 молодежных пикетов, направленных на стимулирование интереса избирателей к выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности ЦК БРСМ Александра Луговская.

“Молодежная кампания по повышению электоральной активности населения стартовала 26 октября и продлится до 16 ноября. Уже состоялись 150 пикетов. В эту субботу мы планируем провести пикеты в регионах Беларуси. Их символом станет красно-зеленая ленточка, которую наши активисты будут раздавать в местах молодежных пикетов. Этот небольшой, стилизованный под цвета Государственного флага Беларуси атрибут является важным элементом патриотического единства граждан и символизирует устойчивое развитие и независимость страны”, – рассказала Александра Луговская.

В Минске молодежные пикеты пройдут 8 ноября. “В столице в этот день планируется организовать несколько фотозон “Выборы 2019”, где можно будет сделать фото с хештегом #яприду. Кроме того, молодежь БРСМ предложит жителям Минска создать портрет идеального депутата, с помощью мобильного приложения “Голосую” поможет узнать, где находится избирательный участок, а также пройти квестовые задания в одноименной игре. Хочется в очередной раз подчеркнуть, что молодежные пикеты направлены исключительно на информирование населения о грядущих выборах и не являются агитационной кампанией кандидатов в депутаты”, – отметила завотделом.

БРСМ традиционно принимает участие в электоральных процессах. Нынешняя парламентская кампания не стала исключением. В окружные избирательные комиссии включены 93 представителя союза молодежи, в территориальные – 6, участковые – 3,8 тыс. В команду национальных наблюдателей БРСМ выдвинул своих представителей. Из них 3350 активистов союза молодежи уже аккредитованы в качестве наблюдателей избирательными комиссиями разных уровней. Организация готовит и планирует направить на избирательные участки в дни голосования около 3 тыс. опытных волонтеров.

На депутатские мандаты в Палате представителей Национального собрания седьмого созыва претендуют десять представителей Белорусского республиканского союза молодежи. Они прошли процедуру регистрации кандидатами через сбор подписей, выдвижение от трудовых коллективов и политических партий. Стоит отметить, что открытые диалоги “Беларусь и Я”, которые под эгидой БРСМ проходят по всей стране, стали эффективной формой публичных обсуждений различных вопросов и точек зрения. Эти дискуссионные площадки позволяют участникам диалогов узнать, что в Беларуси сделано для поддержки и развития потенциала молодежи, и задуматься над тем, что каждый молодой человек сделал для своей страны.


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Теги: Минск
 
 
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