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ЦСКА Виктора Гончаренко набрал первое очко в Лиге Европы

08.11.2019 00:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Московский ЦСКА, которым руководит белорусский тренер Виктор Гончаренко, сыграл в гостях вничью с венгерским «Ференцварошем» — 0:0.


Фото: ПФК ЦСКА

Это первое очко «армейцев». В первом круге они проиграли во всех трех играх с общей разницей 1:8. ЦСКА по-прежнему занимает последнее место в группе. Москвичам нужно побеждать в играх против «Эспаньола» и «Лудогорца», чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, причем болгарский клуб нужно побеждать с разницей в пять и более мячей. Также необходимо, чтобы «Лудогорец» сыграл вничью с «Ференцварошем», а венгерская команда уступила «Эспаньолу»,

Белорусский форвард «Ференцвароша» Николай Сигневич не был заявлен на матч.

Футбольный клуб «Астана» проиграл дома нидерландскому «АЗ Алкамару» — 0:5. Иван Маевский провел весь матч.

Белорусский защитник Александр Мартынович провел 90 минут в победном для «Краснодаре» матче против «Трабзонспора» — 3:1.

 
 
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Московский ЦСКА, которым руководит белорусский тренер Виктор Гончаренко, сыграл в гостях вничью с венгерским «Ференцварошем» - 0:0.
 
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