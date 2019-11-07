Марзалюк: Есть уже 17 вариантов новой Конституции, но все будет проходить через референдумы

Источник материала: Виртуальный Брест

Одной из задач нового парламента станет работа над новой Конституцией и новой моделью политической системы. Об этом на встрече с избирателями в могилевской школе № 40 заявил депутат Игорь Марзалюк. Как сообщает сайт mspring. online, встреча прошла 5 ноября.





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Марзалюка, страна за 25 лет использовала ресурс, который у нее был, в том числе — советский.

— Поэтому задача для парламента — работа над новым вариантом Конституции, над новой моделью политической системы. Ясно, что все это будет проходить через референдумы. Ясно, что это все будет проходить с учетом мнений абсолютного большинства граждан. Все это будет, — заявил Марзалюк.

Он также рассказал, что «есть 17 разных вариантов Конституционного акта».

— Конституционный акт предусматривает — из того, что я могу сказать, — перераспределение функций власти. Это больше власти парламенту, который будет контролировать премьер-министра.

По словам Марзалюка, это будет административно-территориальная реформа.

— Именно белорусская власть, которую обвиняли во всех грехах, осмысленно будет идти на либерализацию и в сторону большей свободы по этим направлениям. Потому что для нас самое главное — сохранить белорусскую государственность, сделать Беларусь полностью легитимной страной в мире, признанной всеми, — отметил Марзалюк.

Марзалюк выдвинулся на второй срок от Могилевско-Ленинского округа № 84.

Напомним, в марте 2019 года Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или будут вноситься правки в действующую.

— Что касается конституционных изменений, я думаю, вряд ли они ожидаемы, — позже прокомментировала это заявление глава ЦИК Лидия Ермошина. Вместе с тем она призналась, что пока ей неизвестно ни о каких «сформулированных предложениях» о том, как должна быть изменена белорусская Конституция.