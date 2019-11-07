Динамо-Брест объявляет о начале конкурса на лучший дизайн Брестомана сезона-2020

Источник материала: Виртуальный Брест

В преддверии юбилейного для "Динамо-Брест" сезона-2020 года, мы объявляем о начале конкурса на лучший дизайн нового Брестомана.





Футбольный сезон подходит к концу, а это значит, что настало время направить всю свою энергию на креатив.

В связи с этим Футбольный клуб «Динамо-Брест» объявляет о начале конкурса на лучший дизайн Брестомана будущего сезона. Наш заяц нуждается в небольшой модернизации, поэтому ждем от вас максимального проявления творчества и художественных способностей.

Условия:

1. Изобразить рисунок обновленного Брестомана (на листе бумаги или в цифровом варианте).

2. Прислать ваш вариант на электронную почту smm@dynamo-brest.by с пометкой "Брестоман-2020", либо передать в фан-шоп (г. Брест, ул. Советская 68).

3. При отправке вашего варианта небходимо оставить свои данные (ФИО, адрес, номер телефона и электронную почту).

Количество работ от одного автора не ограничено.

Победитель получит суперприз от нашего клуба, о котором вы узнаете позже.

Еще 15 авторов интересных работ получат поощрительные призы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 ноября 2019 года.