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Динамо-Брест объявляет о начале конкурса на лучший дизайн Брестомана сезона-2020
08.11.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В преддверии юбилейного для "Динамо-Брест" сезона-2020 года, мы объявляем о начале конкурса на лучший дизайн нового Брестомана.
Футбольный сезон подходит к концу, а это значит, что настало время направить всю свою энергию на креатив.
В связи с этим Футбольный клуб «Динамо-Брест» объявляет о начале конкурса на лучший дизайн Брестомана будущего сезона. Наш заяц нуждается в небольшой модернизации, поэтому ждем от вас максимального проявления творчества и художественных способностей.
Условия:
1. Изобразить рисунок обновленного Брестомана (на листе бумаги или в цифровом варианте).
2. Прислать ваш вариант на электронную почту smm@dynamo-brest.by с пометкой "Брестоман-2020", либо передать в фан-шоп (г. Брест, ул. Советская 68).
3. При отправке вашего варианта небходимо оставить свои данные (ФИО, адрес, номер телефона и электронную почту).
Количество работ от одного автора не ограничено.
Победитель получит суперприз от нашего клуба, о котором вы узнаете позже.
Еще 15 авторов интересных работ получат поощрительные призы.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 ноября 2019 года.
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В преддверии юбилейного для "Динамо-Брест" сезона-2020 года, мы объявляем о начале конкурса на лучший дизайн нового Брестомана. Футбольный сезон подходит к концу, а...
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