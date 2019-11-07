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Документальный фильм "Погружаясь в андеграунд. История брестской альтернативной сцены"

08.11.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Документальный фильм "Погружаясь в андеграунд. История брестской альтернативной сцены"

Документальный фильм "Погружаясь в андеграунд. История брестской альтернативной сцены"

Авторы проекта: Александр Закржевский Юрий Корогода Игорь Гусев Оператор Игорь Гусев Монтаж: Игорь Гусев Александр Закржевский GreenStar Session - cнято и записано на студии GreenStar(Брест). Сведение и мастеринг: Роман Приходько В записи принимали участие: Александр Закржевский – бас, вокал Юрий Корогода – гитара Николай Семитко – барабаны

 
Теги: Брест
 
 
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  Документальный фильм "Погружаясь в андеграунд. История брестской альтернативной сцены" Авторы проекта: Александр Закржевский Юрий Корогода Игорь Гусев...
 
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