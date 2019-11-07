Сувенирной купюрой расплатился за автомобиль учащийся колледжа в Солигорске.

Как рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, когда пострадавший находился на улице райцентра возле своего «Рено», к нему подошли двое незнакомых молодых людей. Один из них предложил продать ему автомобиль. После торга хозяин согласился и получил от покупателя три купюры достоинством 100 долларов. Оформлять сделку не стали: молодые люди просто сели в приобретенную машину и уехали. Позже мужчина обнаружил, что одна из купюр оказалась сувенирной.



По материалам проверки следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве по ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса.

