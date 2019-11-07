|
Сувенирной купюрой расплатился за автомобиль учащийся колледжа в Солигорске.
08.11.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 октября 2019 18:05 3117
Сувенирной купюрой расплатился за автомобиль учащийся колледжа в Солигорске.
Солигорчанин продал машину за триста долларов, из них сотня оказалась сувенирной купюрой. Подозреваемый в мошенничестве установлен, расследование по уголовному делу продолжается.
Как рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, когда пострадавший находился на улице райцентра возле своего «Рено», к нему подошли двое незнакомых молодых людей. Один из них предложил продать ему автомобиль. После торга хозяин согласился и получил от покупателя три купюры достоинством 100 долларов. Оформлять сделку не стали: молодые люди просто сели в приобретенную машину и уехали. Позже мужчина обнаружил, что одна из купюр оказалась сувенирной.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен молодой человек, передавший в счет оплаты сувенирную купюру за приобретенный автомобиль. Им оказался 16-летний учащийся колледжа.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 октября 2019 18:05 3117 Сувенирной купюрой расплатился за автомобиль...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)