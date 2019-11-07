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Сувенирной купюрой расплатился за автомобиль учащийся колледжа в Солигорске.

08.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 октября 2019 18:05 3117

Сувенирной купюрой расплатился за автомобиль учащийся колледжа в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт МЛЫН.BY

Солигорчанин продал машину за триста долларов, из них сотня оказалась сувенирной купюрой. Подозреваемый в мошенничестве установлен, расследование по уголовному делу продолжается.

Сувенирной купюрой расплатился за автомобиль учащийся колледжа в Солигорске.

Как рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, когда пострадавший находился на улице райцентра возле своего «Рено», к нему подошли двое незнакомых молодых людей. Один из них предложил продать ему автомобиль. После торга хозяин согласился и получил от покупателя три купюры достоинством 100 долларов. Оформлять сделку не стали: молодые люди просто сели в приобретенную машину и уехали. Позже мужчина обнаружил, что одна из купюр оказалась сувенирной.

По материалам проверки следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве по ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса.

Сувенирной купюрой расплатился за автомобиль учащийся колледжа в Солигорске.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен молодой человек, передавший в счет оплаты сувенирную купюру за приобретенный автомобиль. Им оказался 16-летний учащийся колледжа.

Следователи разбираются в обстоятельствах этого факта. Окончательная правовая оценка событиям будет дана по результатам проведения следственных и иных процессуальных действий.

Источник: сайт МЛЫН.BY. Фото: sk.gov.by

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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24 октября 2019 18:05 3117 Сувенирной купюрой расплатился за автомобиль...
 
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