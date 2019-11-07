ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солигорске пропал подросток. Девушка вышла из общежития и не вернулась.

08.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


23 октября 2019 20:06 2454

В Солигорске пропал подросток. Девушка вышла из общежития и не вернулась.

Автор: Эдуард Кидяев.

В Солигорске пропала девушка 2002 года рождения. Маргарита Стешиц вышла из общежития в районе 09.00 и не вернулась.

В Солигорске пропал подросток. Девушка вышла из общежития и не вернулась.

Девушка – учащаяся ГУО «СГК», проживает в Солигорске в общежитии. Маргарита Стешиц 20 октября около 09.00 покинула место жительства, до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемой: на вид 15-16 лет, рост около 164 см; среднего телосложения; лицо овальное, по цвету бледное; лоб высокий; брови дугообразные; глаза серые; нос средний прямой; волосы прямые светло-русые, длиной ниже плеч (собирает в хвост).

Особые приметы: на предплечье правой руки с внутренней стороны наколото (без чернил) сердце.

В Солигорске пропал подросток. Девушка вышла из общежития и не вернулась.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят связаться с Солигорским РОВД.

Контактные телефоны: 8-0174-332025, -282202, 8029-3378546, 8029-7678546.

Источник: сайт МВД РБ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 октября 2019 20:06 2454 В Солигорске пропал подросток. Девушка вышла из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Документальный фильм "Погружаясь в андеграунд. История брестской альтернативной сцены"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика