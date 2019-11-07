В Солигорске пропал подросток. Девушка вышла из общежития и не вернулась.

В Солигорске пропала девушка 2002 года рождения. Маргарита Стешиц вышла из общежития в районе 09.00 и не вернулась.

Девушка – учащаяся ГУО «СГК», проживает в Солигорске в общежитии. Маргарита Стешиц 20 октября около 09.00 покинула место жительства, до настоящего времени ее местонахождение не известно.



Приметы разыскиваемой: на вид 15-16 лет, рост около 164 см; среднего телосложения; лицо овальное, по цвету бледное; лоб высокий; брови дугообразные; глаза серые; нос средний прямой; волосы прямые светло-русые, длиной ниже плеч (собирает в хвост).



Особые приметы: на предплечье правой руки с внутренней стороны наколото (без чернил) сердце.

