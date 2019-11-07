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В Солигорске пропал подросток. Девушка вышла из общежития и не вернулась.
08.11.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
23 октября 2019 20:06 2454
В Солигорске пропал подросток. Девушка вышла из общежития и не вернулась.
В Солигорске пропала девушка 2002 года рождения. Маргарита Стешиц вышла из общежития в районе 09.00 и не вернулась.
Девушка – учащаяся ГУО «СГК», проживает в Солигорске в общежитии. Маргарита Стешиц 20 октября около 09.00 покинула место жительства, до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят связаться с Солигорским РОВД.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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23 октября 2019 20:06 2454 В Солигорске пропал подросток. Девушка вышла из...
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