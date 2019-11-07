Считаю, что меры борьбы с курением в неустановленных местах должны быть более действенными.
Л. Семенова, Витебск
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«Как поймать курильщика? Не сидеть же в засаде?»
08.11.2019 07:00 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Считаю, что меры борьбы с курением в неустановленных местах должны быть более действенными.
Л. Семенова, Витебск
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Фото из открытых источников «Курящие люди не понимают, что они лишают некурящих права на чистый воздух» ...
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