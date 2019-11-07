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«Как поймать курильщика? Не сидеть же в засаде?»

08.11.2019 07:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Как поймать курильщика? Не сидеть же в засаде?»
Фото из открытых источников

«Как поймать курильщика? Не сидеть же в засаде?» «Курящие люди не понимают, что они лишают некурящих права на чистый воздух»
Когда возвращаюсь с работы, мне приходится вдыхать запах сигаретного дыма в подъезде. Кто-то из соседей постоянно курит на лестничной площадке. Поймать нарушителя практически невозможно, если только не застать его с поличным или не сфотографировать. Но ведь не сидеть же мне все время в засаде!

Считаю, что меры борьбы с курением в неустановленных местах должны быть более действенными.

Л. Семенова, Витебск

 
 
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Фото из открытых источников «Курящие люди не понимают, что они лишают некурящих права на чистый воздух» ...
 
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