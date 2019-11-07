ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пикеты, как и любые мероприятия, должны проводиться строго по закону – Сивак

08.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Любые мероприятия в городе, в том числе предвыборные пикеты, должны соответствовать заявленной тематике и проводиться в рамках закона. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Пикеты, как и любые мероприятия, должны проводиться строго по закону – Сивак

“Избирательная кампания идет в штатном режиме. Созданы все условия, чтобы кандидаты в депутаты могли донести свои программы до избирателей, а те могли их услышать, оценить и принять решения. Считаем, что любые мероприятия могут проходить только в рамках заявленных тематик и законодательства. Другого мы не признаем”, – подчеркнул Анатолий Сивак.

Выборы членов Совета Республики Национального собрания, кампания по выборам в Палату представителей – этими событиями насыщены нынешние дни в Беларуси в целом и Минске в частности. Кроме того, торжественно открываются важные социальные объекты к 7 ноября. “Много различных мероприятий – город живет своей жизнью, отмечает праздники. Задача властей – обеспечить спокойствие и порядок”, – заключил председатель Мингорисполкома.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любые мероприятия в городе, в том числе предвыборные пикеты, должны соответствовать заявленной тематике и проводиться в рамках закона. Об этом
 
Новости дня
Новости разные
 
«Самый большой прорыв дала табуретка». Юный изобретатель воплотил мечту и создал робоконя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2019
Чырвоны прамень
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика