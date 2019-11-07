В белорусском ФК «Шахтёр» новый главный тренер

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Юрий Вернидуб родился 22 января 1966 в Житомире.

Дебютировал в профессиональном футболе во второй лиге СССР – в житомирском «Спартаке» в 1983 году. Играл за «Колос», «Прикарпатье», «Металлург» и др. клубы. Завершил игровую карьеру в российском «Зените», с которым выиграл Кубок России 1998/99.

Юрий Вернидуб начал тренерскую карьеру в штабе Мирона Маркевича в запорожском «Металлурге». Самостоятельно стал работать в «Заре» в 2011-м.

В должности главного тренера луганской команды Юрий Николаевич выходил в финал Кубка Украины (2015/16), становился бронзовым призером украинской премьер-лиги (2016/17), дважды участвовал в групповом этапе Лиги Европы УЕФА (2016/17, 2017/18).

Дважды признавался тренером года в Украине.