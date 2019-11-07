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Дети и родители. Как наши отношения влияют на будущую сексуальную жизнь ребенка
Источник материала: Tut.by
Роль периода детства и воспитания родителей на нашу взрослую жизнь сложно отрицать. Папы и мамы, бабушки и дедушки формируют главные модели поведения, в том числе они влияют на предпочтения, связанные с ухаживанием и проявлением собственных сексуальных желаний. Как это происходит, рассказывает сайт
— Психологи сходятся во мнении, что в основе экстравагантного поведения в личной жизни часто лежит протест против тех норм, предписаний и правил, которые родители вносят в отношения с ребенком. Известны случаи, когда гомосексуальная ориентация является не следствием природного влечения или врожденных сексуальных предпочтений, а проявлением вызова родителям. Это своего рода невербальное послание ребенка излишне строгой и авторитарной семье: дескать, я — взрослый и сам решаю, как мне жить.
Лиза, 17 лет
— Моя мама разошлась с отцом, когда мне было 8 лет. Он увлекся, как мне рассказывали, яркой и веселой женщиной, с которой вместе работал, завязался роман. Когда мама узнала, выгнала его из дома и запретила нам встречаться. Она у меня хорошая, но очень уж правильная: все выходные проводит в храме, а когда я была маленькая, и меня с собой в церковь водила. Мама сама не пользуется косметикой и мне запрещает, мол, так ведут себя только грешницы. Она меня не отпускала даже на школьные вечера, заставляла носить юбки ниже колена и запрещала общаться с куда более свободными и модными сверстниками. Надо мной в школе откровенно смеялись. Мне это надоело, и два года назад я стала делать то, что считаю нужным. И специально дразню маму рассказами о том, что со своей лучшей подругой мы далеко не только подруги. Придумываю, конечно, но мне нравится, как она истерит.
Формирование у ребенка образа партнера в семье
Также известно, что в семье и в детских впечатлениях закладывается тот образ сексуально привлекательного объекта, который ребенку в его взрослой жизни будет казаться наиболее манким. Как правило, эти образы — калька отца или матери.
Екатерина, 43 года
— Подруги считают, что мне не везет в личной жизни, потому что я выбираю не тех мужчин. Меня дважды звали замуж вполне хорошие и надежные ребята, но не пошла, не любила. Сейчас уже 15 лет живу гражданским браком с мужиком, в старину таких называли удалыми: на трезвую голову — весельчак и душа-парень, а как выпьет — запой на 2−3 недели. И вот тогда — мама не горюй! Кулаком по столу, сквернословит, чуть слово скажешь — сразу бьет. Ладно меня, даже детям достается. А когда отойдет, прощения просит, клянется, что больше никогда пальцем не тронет. И я сразу вспоминаю отца, который вот также пил и бил, а потом перед мамой на коленях ползал, лишь бы не выгоняла. И она терпела — жалко же. Так и прожила, мучаясь. И я ее понимаю, своего тоже терплю и жалею.
Взаимосвязь секса и самооценки
Первичным объектом, который формирует тот или иной тип самооценки, являются родители. В них ребенок смотрится, как в зеркало, и на основании их реакции складывается представление о себе, своей привлекательности, важности и сексуальности. Ошибочно считать, что интимные отношения — это только физиология. Психологическая функция секса заключается в том, что человек с его помощью поддерживает устойчивое представление о своей востребованности, даже когда в других сферах жизни он чувствует себя неуверенно.
Если в семье в ребенка заложили понимание, что он может нравиться другим людям, только когда выглядит красиво и привлекательно, то и впоследствии, уже во взрослой жизни у него будет культ внешней оболочки и физиологических подтверждений собственной привлекательности. И он будет менять сексуальных партнеров не ради удовольствия или из-за банальной распущенности, а чтобы повысить свою самооценку.
Проблемы в семье влияют на ребенка
Многие сексологи и психологи утверждают, что причиной распространенных проблем в личной жизни является тот сценарий взаимоотношений между полами, который ребенок видит в своей семье. Например, измены могут быть следствием их принятия в родительской семье. Довольно часто это выглядит так: ПАПА изменял, и я изменять буду, в этом нет ничего особенного.
Денис, 38 лет
— Я женат уже в третий раз. Всегда разводился из-за глупой ревности жен. Первая подала на развод, когда узнала, что я почти всю ее беременность встречался с ее лучшей подругой. Но я же не железный: пока она на сохранении, мне тоже разрядка нужна. Вторая вечно мне устраивала скандалы, что я, как она говорила, ни одной юбки не пропускаю. В итоге я ушел от нее к своей любовнице. А была бы умной, как моя мама, семью бы сохранила. Уж как отец гулял: и домой частенько ночевать не приходил — а мать все равно прощала. Потому что мудрая была.
Для гармоничной семейной и сексуальной жизни важно понимать, что в значительной степени все наши предпочтения, ожидания и комплексы — родом из детства. Если вас что-то не устраивает в этой сфере, то лучше проработать и переосмыслить детский опыт вместе с квалифицированным специалистом. И в заключение — пара советов.
Родителям не стоит навязывать детям свои представления о том, как правильно строить отношения. Зачастую вами движет не столько забота, сколько попытка реабилитироваться за свои прошлые ошибки.
Взрослым «детям»: помните, что вы не обязаны повторять путь своих родителей. Учитесь различать по-настоящему близкое вам от привычного вашей семье.
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