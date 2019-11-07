ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дети и родители. Как наши отношения влияют на будущую сексуальную жизнь ребенка

08.11.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Роль периода детства и воспитания родителей на нашу взрослую жизнь сложно отрицать. Папы и мамы, бабушки и дедушки формируют главные модели поведения, в том числе они влияют на предпочтения, связанные с ухаживанием и проявлением собственных сексуальных желаний. Как это происходит, рассказывает сайт Redsale.by


Фото: из архива Степана Станибула

Об эксперте:

Магистр психологических наук, сертифицированный консультант, член Белорусского общества психологов Степан Станибула

— Психологи сходятся во мнении, что в основе экстравагантного поведения в личной жизни часто лежит протест против тех норм, предписаний и правил, которые родители вносят в отношения с ребенком. Известны случаи, когда гомосексуальная ориентация является не следствием природного влечения или врожденных сексуальных предпочтений, а проявлением вызова родителям. Это своего рода невербальное послание ребенка излишне строгой и авторитарной семье: дескать, я — взрослый и сам решаю, как мне жить.

Лиза, 17 лет


— Моя мама разошлась с отцом, когда мне было 8 лет. Он увлекся, как мне рассказывали, яркой и веселой женщиной, с которой вместе работал, завязался роман. Когда мама узнала, выгнала его из дома и запретила нам встречаться. Она у меня хорошая, но очень уж правильная: все выходные проводит в храме, а когда я была маленькая, и меня с собой в церковь водила. Мама сама не пользуется косметикой и мне запрещает, мол, так ведут себя только грешницы. Она меня не отпускала даже на школьные вечера, заставляла носить юбки ниже колена и запрещала общаться с куда более свободными и модными сверстниками. Надо мной в школе откровенно смеялись. Мне это надоело, и два года назад я стала делать то, что считаю нужным. И специально дразню маму рассказами о том, что со своей лучшей подругой мы далеко не только подруги. Придумываю, конечно, но мне нравится, как она истерит.

Формирование у ребенка образа партнера в семье

Также известно, что в семье и в детских впечатлениях закладывается тот образ сексуально привлекательного объекта, который ребенку в его взрослой жизни будет казаться наиболее манким. Как правило, эти образы — калька отца или матери.

Екатерина, 43 года


— Подруги считают, что мне не везет в личной жизни, потому что я выбираю не тех мужчин. Меня дважды звали замуж вполне хорошие и надежные ребята, но не пошла, не любила. Сейчас уже 15 лет живу гражданским браком с мужиком, в старину таких называли удалыми: на трезвую голову — весельчак и душа-парень, а как выпьет — запой на 2−3 недели. И вот тогда — мама не горюй! Кулаком по столу, сквернословит, чуть слово скажешь — сразу бьет. Ладно меня, даже детям достается. А когда отойдет, прощения просит, клянется, что больше никогда пальцем не тронет. И я сразу вспоминаю отца, который вот также пил и бил, а потом перед мамой на коленях ползал, лишь бы не выгоняла. И она терпела — жалко же. Так и прожила, мучаясь. И я ее понимаю, своего тоже терплю и жалею.

Взаимосвязь секса и самооценки

Первичным объектом, который формирует тот или иной тип самооценки, являются родители. В них ребенок смотрится, как в зеркало, и на основании их реакции складывается представление о себе, своей привлекательности, важности и сексуальности. Ошибочно считать, что интимные отношения — это только физиология. Психологическая функция секса заключается в том, что человек с его помощью поддерживает устойчивое представление о своей востребованности, даже когда в других сферах жизни он чувствует себя неуверенно.


Если в семье в ребенка заложили понимание, что он может нравиться другим людям, только когда выглядит красиво и привлекательно, то и впоследствии, уже во взрослой жизни у него будет культ внешней оболочки и физиологических подтверждений собственной привлекательности. И он будет менять сексуальных партнеров не ради удовольствия или из-за банальной распущенности, а чтобы повысить свою самооценку.

Проблемы в семье влияют на ребенка

Многие сексологи и психологи утверждают, что причиной распространенных проблем в личной жизни является тот сценарий взаимоотношений между полами, который ребенок видит в своей семье. Например, измены могут быть следствием их принятия в родительской семье. Довольно часто это выглядит так: ПАПА изменял, и я изменять буду, в этом нет ничего особенного.

Денис, 38 лет

— Я женат уже в третий раз. Всегда разводился из-за глупой ревности жен. Первая подала на развод, когда узнала, что я почти всю ее беременность встречался с ее лучшей подругой. Но я же не железный: пока она на сохранении, мне тоже разрядка нужна. Вторая вечно мне устраивала скандалы, что я, как она говорила, ни одной юбки не пропускаю. В итоге я ушел от нее к своей любовнице. А была бы умной, как моя мама, семью бы сохранила. Уж как отец гулял: и домой частенько ночевать не приходил — а мать все равно прощала. Потому что мудрая была.


Для гармоничной семейной и сексуальной жизни важно понимать, что в значительной степени все наши предпочтения, ожидания и комплексы — родом из детства. Если вас что-то не устраивает в этой сфере, то лучше проработать и переосмыслить детский опыт вместе с квалифицированным специалистом. И в заключение — пара советов.

Родителям не стоит навязывать детям свои представления о том, как правильно строить отношения. Зачастую вами движет не столько забота, сколько попытка реабилитироваться за свои прошлые ошибки.

Взрослым «детям»: помните, что вы не обязаны повторять путь своих родителей. Учитесь различать по-настоящему близкое вам от привычного вашей семье.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько денег из бюджета-2020 потратят на дороги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2019
Чырвоны прамень
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика