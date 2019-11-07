Дети и родители. Как наши отношения влияют на будущую сексуальную жизнь ребенка

Источник материала: Tut.by

Роль периода детства и воспитания родителей на нашу взрослую жизнь сложно отрицать. Папы и мамы, бабушки и дедушки формируют главные модели поведения, в том числе они влияют на предпочтения, связанные с ухаживанием и проявлением собственных сексуальных желаний. Как это происходит, рассказывает сайт Redsale.by



Фото: из архива Степана Станибула

Об эксперте: Магистр психологических наук, сертифицированный консультант, член Белорусского общества психологов Степан Станибула

— Психологи сходятся во мнении, что в основе экстравагантного поведения в личной жизни часто лежит протест против тех норм, предписаний и правил, которые родители вносят в отношения с ребенком. Известны случаи, когда гомосексуальная ориентация является не следствием природного влечения или врожденных сексуальных предпочтений, а проявлением вызова родителям. Это своего рода невербальное послание ребенка излишне строгой и авторитарной семье: дескать, я — взрослый и сам решаю, как мне жить.

Лиза, 17 лет





— Моя мама разошлась с отцом, когда мне было 8 лет. Он увлекся, как мне рассказывали, яркой и веселой женщиной, с которой вместе работал, завязался роман. Когда мама узнала, выгнала его из дома и запретила нам встречаться. Она у меня хорошая, но очень уж правильная: все выходные проводит в храме, а когда я была маленькая, и меня с собой в церковь водила. Мама сама не пользуется косметикой и мне запрещает, мол, так ведут себя только грешницы. Она меня не отпускала даже на школьные вечера, заставляла носить юбки ниже колена и запрещала общаться с куда более свободными и модными сверстниками. Надо мной в школе откровенно смеялись. Мне это надоело, и два года назад я стала делать то, что считаю нужным. И специально дразню маму рассказами о том, что со своей лучшей подругой мы далеко не только подруги. Придумываю, конечно, но мне нравится, как она истерит.

Формирование у ребенка образа партнера в семье

Также известно, что в семье и в детских впечатлениях закладывается тот образ сексуально привлекательного объекта, который ребенку в его взрослой жизни будет казаться наиболее манким. Как правило, эти образы — калька отца или матери.

Екатерина, 43 года





— Подруги считают, что мне не везет в личной жизни, потому что я выбираю не тех мужчин. Меня дважды звали замуж вполне хорошие и надежные ребята, но не пошла, не любила. Сейчас уже 15 лет живу гражданским браком с мужиком, в старину таких называли удалыми: на трезвую голову — весельчак и душа-парень, а как выпьет — запой на 2−3 недели. И вот тогда — мама не горюй! Кулаком по столу, сквернословит, чуть слово скажешь — сразу бьет. Ладно меня, даже детям достается. А когда отойдет, прощения просит, клянется, что больше никогда пальцем не тронет. И я сразу вспоминаю отца, который вот также пил и бил, а потом перед мамой на коленях ползал, лишь бы не выгоняла. И она терпела — жалко же. Так и прожила, мучаясь. И я ее понимаю, своего тоже терплю и жалею.

Взаимосвязь секса и самооценки

Первичным объектом, который формирует тот или иной тип самооценки, являются родители. В них ребенок смотрится, как в зеркало, и на основании их реакции складывается представление о себе, своей привлекательности, важности и сексуальности. Ошибочно считать, что интимные отношения — это только физиология. Психологическая функция секса заключается в том, что человек с его помощью поддерживает устойчивое представление о своей востребованности, даже когда в других сферах жизни он чувствует себя неуверенно.





Если в семье в ребенка заложили понимание, что он может нравиться другим людям, только когда выглядит красиво и привлекательно, то и впоследствии, уже во взрослой жизни у него будет культ внешней оболочки и физиологических подтверждений собственной привлекательности. И он будет менять сексуальных партнеров не ради удовольствия или из-за банальной распущенности, а чтобы повысить свою самооценку.

Проблемы в семье влияют на ребенка

Многие сексологи и психологи утверждают, что причиной распространенных проблем в личной жизни является тот сценарий взаимоотношений между полами, который ребенок видит в своей семье. Например, измены могут быть следствием их принятия в родительской семье. Довольно часто это выглядит так: ПАПА изменял, и я изменять буду, в этом нет ничего особенного.

Денис, 38 лет

— Я женат уже в третий раз. Всегда разводился из-за глупой ревности жен. Первая подала на развод, когда узнала, что я почти всю ее беременность встречался с ее лучшей подругой. Но я же не железный: пока она на сохранении, мне тоже разрядка нужна. Вторая вечно мне устраивала скандалы, что я, как она говорила, ни одной юбки не пропускаю. В итоге я ушел от нее к своей любовнице. А была бы умной, как моя мама, семью бы сохранила. Уж как отец гулял: и домой частенько ночевать не приходил — а мать все равно прощала. Потому что мудрая была.





Для гармоничной семейной и сексуальной жизни важно понимать, что в значительной степени все наши предпочтения, ожидания и комплексы — родом из детства. Если вас что-то не устраивает в этой сфере, то лучше проработать и переосмыслить детский опыт вместе с квалифицированным специалистом. И в заключение — пара советов.

Родителям не стоит навязывать детям свои представления о том, как правильно строить отношения. Зачастую вами движет не столько забота, сколько попытка реабилитироваться за свои прошлые ошибки.

Взрослым «детям»: помните, что вы не обязаны повторять путь своих родителей. Учитесь различать по-настоящему близкое вам от привычного вашей семье.