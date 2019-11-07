Что за такой напиток матча и почему на нем все помешались? Эксперт помогает разобраться

Источник материала: Tut.by

Если вы часто бываете в кофейнях и чайных лавках, то наверняка замечали в меню все больше напитков матча. Ярко-зеленые, они заполонили и инстаграм. Что в этом напитке особенного? Разобраться с модной новинкой GO.TUT.BY помог чайный эксперт Вадим Липинский.

Что такое матча?

Матча (или маття) — порошковый зеленый чай (с японского это слово переводится как «растёртый чай»). Технологически этот продукт проходит все те же этапы, что и привычный нам чай. Но производители перед сбором дополнительно затеняют чайные кусты для более активного насыщения чая микроэлементами, а после этого листья измельчают в порошок. Традиционно матча делают в Японии. Местные климат и традиции производства помогают создать качественный продукт. Все остальные страны-производители, как считает эксперт, делают что-то похожее, но все же другое.

Почему этот чай особенный?

Матча хвалят за содержание антиоксидантов. Одно из исследований , проведенное в университете Колорадо, установило, что уровень содержания эпигаллокатехина галлата (EGCG), который есть в зеленом чае, в чае матча в три раза выше. Это объясняют тем, что с чашкой матча потребляется и настой, и измельченный лист, поэтому антиоксиданты и микроэлементы попадают к человеку в полном объеме. Антиоксидант EGCG, как показывают другие исследования, повышает прочность костей, улучшает функции мозга (например, памяти), снижает артериальное давление и регулирует количество холестерина. Спортсменам понравится потенциальная способность напитка справляться с болью в мышцах после интенсивной нагрузки.

Вадим отмечает, что главное условие для получения всех «матча-благ» — это качественный продукт и здоровый образ жизни в целом, который помогает организму работать без проблем.

Чем напиток отличается от обычного чая?

Внешним видом и вкусом. По сути, это японский зеленый чай определенного сорта, но его порошковое состояние отражается на вкусе. Если заварить чайные листья до помола, то вкус будет другим. Кроме того, разнится и процесс заваривания.



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Как готовить матча?

Для традиционного заваривания нужно взять чашу, прогреть ее с водой, насухо вытереть (прогретая посуда усиливает аромат напитка). После этого взять порцию чая, залить ее водой (ее температура — 70−80°С) и взбить консистенцию бамбуковым венчиком до получения густой однородной пены.

Вы можете регулировать вкус матча: чтобы получился крепкий настой, берите 4 г порошка на 50 мл воды, слабый — 1,5−2 г чая на 75 мл воды. Выпивается матча за пару глотков.

Зеленый язык — это нормально?

Да, после употребления матча оттенок может оставаться на языке или недолго присутствовать в слюне. Все это потому, что у напитка очень сильная экстракция, а сам настой забирает насыщенный зеленый цвет.

Как получается синий или фиолетовый матча?

Цветные варианты к настоящему японскому чаю чаще всего не имеют отношения. Обычно это другие перетертые растения, то есть с матча их связывает только процесс помола. Например, чтобы получить синий напиток, можно взять цветы тайского синего чая (анчан) и перемолоть до состояния порошка. Можно смолоть в порошок кору дуба и назвать ее «матча», но она от этого не станет классическим японским чаем.



Фото: unsplash.com

Как еще используется матча?

Популярностью в Беларуси этот чай обязан кофейням. Именно они стали активно использовать чайный отвар, чтобы делать на его основе латте и другие напитки с молоком. На домашней кухне матча добавляют в выпечку, блинчики, десерты — он дает изделиям насыщенный яркий цвет. Для такого употребления чаще всего используют так называемый кондитерский матча.

Как выбирать чай матча?

Все зависит от цели. Если вам нужен матча для выпечки, то можно купить «кондитерский» вариант до условных 20 рублей за 100 грамм (для его производства может использоваться грубый чайный лист, имеющий меньшую ценность). Если же вы хотите пить качественный матча, то выбирайте его в специализированных чайных лавках. Стоимость будет начинаться от 20 рублей. Но эксперт отмечает, что ценник не является гарантом качества. Важно перепробовать разные варианты напитка и найти тот, который вам понравится по вкусу.

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