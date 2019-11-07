Любит собак больше, чем женщин. Сегодня день рождения изменника и ловеласа Алена Делона

Источник материала: Tut.by

Имя Алена Делона (которому уже глубоко за 80) до сих пор является культовым: так женщины всего мира величают особо привлекательных мужчин. И неудивительно: в молодости Делон был знатным красавцем и постоянно разбивал девичьи сердца.

О самых известных женщинах французского актера и о том, почему с ними у Делона не сложилось (а вот с собаками — очень даже), рассказываем в его 84-й день рождения.

Роми Шнайдер

Роми Шнайдер и Ален Делон познакомились на съемках фильма «Кристина». К тому моменту у Роми уже был обширный послужной список, Делон же только начинал строить актерскую карьеру.

Любви с первого взгляда у пары не случилось. Она была настоящей аристократкой с идеальными манерами, он — задирой и ловеласом, и их сосуществование казалось невозможным даже им самим. Ходят слухи, что Делон прозвал Шнайдер «надутой гусыней»: настолько претила ему манера общения Роми. Она в ответ называла Алена редкостным хамом.

Играть возлюбленных на экране, ненавидя друг друга в реальной жизни, стоило актерам нереальных усилий. Похоже, в конце концов они просто перестарались — и закрутили самый что ни на есть настоящий роман.

«С первого же дня съемок мы находились в состоянии войны и так цапались друг с другом, что от нас летели пух и перья. Но как раз в это время в Брюсселе открылся новый кинофестиваль. Мы поехали туда с Делоном одним поездом. И… о чудо! Впервые мы не только не поссорились, но и отчаянно стали флиртовать друг с другом. Так началась история нашей сумасшедшей страсти» — вспоминала Роми.

Этот неожиданный союз поверг в шок всех: коллег по съемочной площадке, прессу, родственников. Особенно негодовала мать Роми, фрау Шнайдер: именно она настояла на том, чтобы Делон сделал ее дочери предложение руки и сердца.

Однако сделала она это зря. Молодой актер на самом деле был влюблен лишь в себя самого. Он не горел желанием жениться. И уж тем более не был готов к тому, что в прессе ему как менее известному звену этой пары отведут роль второй скрипки. Неудивительно, что вскоре он стал прилюдно унижать свою невесту: смеялся над ее происхождением и манерами, негативно высказывался о ее желании завести детей.

Будучи влюбленной (и, признаться, не слишком уверенной в себе), Роми безропотно терпела все выходки Делона. Даже многочисленные измены, которые Ален даже не пытался скрыть. Это продолжалось долгих 5 лет, и, вполне возможно, могло длиться даже дольше, если бы Делон не бросил свою невесту ради другой красотки. Сделал он это самым неблагочестивым способом: собрал свои вещи, пока Роми была в отъезде, и оставил на столе прощальную записку.

«Он вечно меня обманывал. Я была на съемках в Америке. Вернулась, квартира в Париже — пустая, никого нет. Там стоял букет роз, и рядом — тот листок: «Уезжаю с Натали в Мексику, всего тебе хорошего. Ален», — позже рассказывала Шнайдер. Этот разрыв она переживала настолько тяжело, что, забыв о хороших манерах, лихо высказалась в прессе: «Ален был молодым кобелем и всегда останется молодым кобелем».

Позже они еще не раз пересекались. И даже вместе снялись в одном из фильмов — кстати, по инициативе Делона. Эта встреча возродила безответные чувства Роми к строптивому красавцу. И тем самым положила конец ее достаточно успешному браку, сделав женщину еще более несчастной.

Весной 1982 года чаша несчастий переполнилась — и сердце Шнайдер остановилось. Даже странно, насколько безутешным в ту роковую ночь стал Ален Делон: до самого утра он просидел у постели бывшей возлюбленной.

Натали Бартелеми

Роковая блондинка Натали Бартелеми — та самая, ради которой Делон бросил Шнайдер — стала единственной официальной женой актера. В браке они прожили 5 лет, после чего вполне ожидаемо расстались: этот союз был слишком взрывным. Настолько, что доходило до стрельбы из пистолета (к счастью, лишь в дверь).

Их первая встреча в одном из клубов, по воспоминаниям Натали, была более чем красочной. «Делон хотел было сделать элегантный реверанс в мою сторону, но тут его… вырвало! И это еще не все. Опершись на мои плечи, он прошептал: «Не могли бы вы мне помочь…», но тут уж от специфического запаха рвотный рефлекс сработал у меня. Ничего не скажешь, очень романтичное начало знакомства!

Мы оба поплелись в туалетную комнату, где попытались привести в божеский вид испачканную одежду. Пошатываясь, Делон виновато попросил меня отвезти его домой — дескать, перед входом стоит его машина. Потом, когда будет возможность, он ее заберет. Я уложила Делона на заднее сиденье, села за руль и повезла по нужному адресу — в дом у парка Монсо. Ну что еще добавить? В отель в ту ночь я не вернулась, да и вообще с тех пор мы практически не расставались».

Натали родила Делону первенца — сына Антони. Правда, к тому моменту у него вроде как уже был сын от другой женщины, но его Ален не признал. Считал, что Антони — самый первый и самый любимый. В мальчике актер души не чаял, но это брак не спасло: взаимные измены обоих супругов и слишком буйный нрав сделали свое дело. Развод состоялся.

Розали ван Бремен

Голландская модель Розали ван Бремен стала последней возлюбленной Делона. И, похоже, первой женщиной, которая ушла от культового актера сама.

Они познакомились по воле случая: на телеэфире, куда пригласили Делона, Розали подменяла свою заболевшую коллегу-манекенщицу. Девушка не видела ни одного фильма с участием актера (и немудрено — она была на 30 лет его младше) и не слишком хорошо представляла, кто именно перед ней стоит. Однако Алену, к тому моменту уже не молодому, удалось обаять юную красотку.

Розали подарила Делону двоих детей — дочь Анушку и сына Алена-Фабьена, которые стали камнем преткновения между актером и его молодой пассией. У них (видимо, в силу разницы в возрасте) были совершенно противоположные взгляды на воспитание. К тому же стремящийся к седьмому десятку Делон не слишком-то хорошо понимал, как общаться с детьми.

В конце концов гражданский брак дал трещину. Розали забрала детей и ушла, оставив Делона горевать в одиночестве.

Любимые собаки

Так уж сложилось, что собак Ален Делон любил гораздо больше, чем людей и собственных женщин (и мы не можем его в этом винить). С самой юности Делон таскает в дом щенков: за всю жизнь у него было 50 собак, которые нынче мирно покоятся на специально созданном кладбище на территории особняка актера.

«Меня всегда трогают бездомные собаки на улице. Они не знают, что их хозяин бездомный… Они любят этого человека, они любят своего отца, как лабрадор Миттеран любил своего хозяина, не зная, что тот президент и покровитель страны. Как вы думаете, моя семья знает, что я Ален Делон? Им все равно. Мои собаки любят меня, они не знают, кто я и что я делаю. Это полная любовь, любовь без размышлений, чистая и настоящая любовь», — делится Делон.

Содержать такое количество животных с плотным гастрольным графиком, признается актер, было сложно. Но вовсе не с физической точки зрения. «Как только я надеваю рубашку и начинаю готовиться к отъезду, моя собака преображается. Она же знает, что я уезжаю, это видно в ее глазах. Она следует за мною повсюду. Что замечательно в собаке — собака знает, что вы уходите, но она не знает, вернетесь ли вы назад… Однажды я сказал, что истинное одиночество — это то, что я вижу в глазах моих собак, когда я ухожу».

Сейчас в поместье Делона живет лишь одна собака — бельгийская овчарка по кличке Лубо. Ален искренне надеется, что его псу не придется жить в этом бренном мире без него. И уже оформил разрешение на то, чтобы быть похороненным вместе со всеми своими собаками (на том самом домашнем кладбище).